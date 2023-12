Pensionerede præster skal redde biskops ”komplicerede puslespil” og Nordjyllands julegudstjenester

Julen står for døren, men i Aalborg Stift kan nogle kirker være nødsaget til at holde dørene lukkede. Der mangler nemlig konstant 20 præstestillinger i stiftet, skriver DR.

Aalborg-biskop Thomas Reinholdt Rasmussen erkender, at det er et ”kompliceret puslespil” at få til at gå op, men han håber og tror på, at man inden jul har folk nok.

En del af løsningen er, at pensionerede præster træder til og hjælper med at afvikle en af kirkeårets vigtigste gudstjenester. Om kabalen vil gå op og holde – og modstå vinterens høje smitte med både corona, influenza og kold lungebetændelse – ved nordjyderne først den 24. december.

Der er altså fortsat risiko for, at enkelte julegudstjenester bliver aflyst.

Udsatte familier koster kassen

Over for TV 2 Østjylland præsenterede socialrådmand i Aarhus Anders Winnerskjold (S) i går nogle vilde tal: Én familie på mindre end 10 personer har siden 2009 kostet kommunen 64 millioner kroner. Det er et konservativt estimat, som kun omfatter socialforanstaltninger - og altså ikke udgifter til børn- og ungeområdet samt politiet.

Med mindst 10 andre familier i lignende situation har kommunen i løbet af de seneste 14 år brugt mindst en halv milliard kroner.

Men kan det etisk forsvares, at en kommune offentligt sætter kroner og ører på én familie, når denne i forvejen har nok at tumle med? Og hvordan stiller det tilliden til kommunen? En forsker i radikalisering og samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi besvarer spørgsmålene i Jyllands-Posten.

To korte om Hamas og Israel: Blomster og FN

153 medlemslande i FN’s Generalforsamling har stemt for en humanitær våbenhvile i Gaza, skriver Ritzau. 23 har ikke stemt, mens kun 10 har stemt imod. Israel og USA er blandt landene, som ikke har stemt for resolutionen. Danmark derimod har stemt for. Resolutionen er ikke juridisk bindende.

Da statsminister Mette Frederiksen (S) lagde blomster ved den israelske ambassade efter angreb den 7. oktober, og en journalist spurgte, om hun ville gøre det samme for palæstinenserne, kaldte hun spørgsmålet ”historieløst”, ”bekymrende” og sagde, at ”det tåler ingen sammenligning”. Nu har piben fået en anden lyd, skriver DR.

Brandslukning af jødisk symbol

I går mødtes Polens parlament for at afgive sin stemme om tillid til landets regering ledet af nyvalgte premierminister Donald Tusk. Mødet tog dog en uventet drejning, og afstemningen måtte udskydes.

Højrefløjspolitikeren Grzegorz Braun skabte nemlig ravage, skriver Berlingske, da han brugte en brandslukker til at slukke lysene i en menorah – en jødisk syvarmet lysestage – der var tændt i forbindelse med hanukkah. På videooptagelser kan man høre en råbe, at han ”bør skamme sig”, hvortil svaret lyder: ”De, der deltager i den sataniske kult, bør skamme sig”.

Grzegorz Braun står i midten af billedet med en brandslukker, som han netop har brugt til at slukke en syvarmet jødisk lysestage med. - Foto: Marcin Obara/EPA/Ritzau Scanpix.

Ifølge parlamentsformand, Szymon Holownia, vil Grzegorz Braun blive anmeldt til politiet.

Tillidsafstemningen blev senere genoptaget, og den gik som ventet i Tusks favør, skriver Ritzau.

Flere og flere hedder Lucia

Når lysene slukkes et sted, tændes de et andet. Ikke mindst i dag, hvor det er luciadag.

Her markeres legenden om den unge og smukke Lucia, der led martyrdøden på den italienske ø Sicilien omkring år 300. Luciaoptoget er derimod en svensk tradition fra 1700-tallet. Men lige nu og her, i dag, i nutiden, er det ikke kun lyset, der stolt bæres frem. Det gør navnet Lucia også.

I dagens Kristeligt Dagblad kan man læse, at der de seneste årtier er sket en fremgang i navnet Lucia. Hvordan det kan være, bliver der kastet lys over lige her.