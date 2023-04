Pensionerede sygeplejersker giver en ekstra tørn, men får dårligere løn

Godmorgen og velkommen til Morgensamling på denne ugens tredje dag, onsdag.

Vi har i dag samlet en god pose blandede nyheder fra ind- og udland, så læn dig blot tilbage, og lad os føre dig gennem de vigtigste begivenheder.

Mange børn med kønsubehag har autisme

Hvert tredje barn, der i det danske sundhedssystem udredes for kønsubehag, har samtidig en diagnose for autisme. Det viser en gennemgang af materiale fra Sexologisk Klinik, som Kristeligt Dagblad har beskrevet på forsiden af dagens avis.

Ifølge materialet er forekomsten af psykiske problemer højere blandt 11 til 17-årige, der ønsker at blive udredt for kønsdysfori. Sexologisk Klinik har dog ikke solid evidens for at hormonbehandle denne patientgruppe.

Det rejser et dilemma om det etisk forsvarlige ved at hormonbehandle børn med kønsubehag og bør give anledning til en mere forsigtig tilgang til udredningen, fortæller tidligere medlemmer af Etisk Råd til avisen.

Ældre sygeplejersker skal arbejde til mindre løn

Hos Jyllands-Posten kan avisen på forsiden berette, at ældre sygeplejersker og sosu'er, der vælger at arbejde videre efter pensionsalderen, kan se frem til en markant lønnedgang.

En gammel bestemmelse i overenskomsten betyder nemlig, at arbejdspladser i regioner og kommuner ikke er berettiget til at betale løn med pension, hvis deres medarbejdere er begyndt at modtage pension betalt af det offentlige. Reglerne bør derfor ændres, mener politikere og organisationer.

Messerschmidt stiller regeringen ultimatum om pension

Vi hopper videre fra sygeplejersker til Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, der i Berlingske har et klart budskab: En stigende pensionsalder i takt med højere levealder er "enøjet", og danskerne bliver pisket "som æsler" gennem arbejdslivet. Derfor truer han nu med at nedlægge veto mod regeringens reformudspil af seniorpensionsordningen.

Mens beksæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mener, at Messerschmidts trussel vil være at "spille hasard med dansk økonomi", møder DF-formandens udmelding uventet opbakning fra SF.

Biden genopstiller - men er han for gammel?

Joe Biden vil føre en kampagne mod "MAGA-ekstremisme" – altså den ydre højrefløj af Republikanerne med Donald Trump i spidsen – samt føre USA i en mere progressiv retning. Det fortalte han i går en video på det sociale medie Twitter, hvor han officielt annoncerede sit kandidatur som USA's præsident.

Foto: Leah Millis/Reuters/Ritzau Scanpix

Blandt flere tilhængere er der dog bekymring for, om den nu 80-årige Joe Biden vil være for gammel til embedet. Blot 47 pct. af Demokraternes vælgere ønsker at se Biden genvalgt – blandet andet grundet hans høje alder – og det kan blive et problem i valgkampen, skriver BBC.

Britisk konge siger nej til lufthavnsterminal med sit navn

Morgenens overblik slutter ved det britiske, hvor Kong Charles har afvist at lade Terminal 5 i Heathrow lufthavn blive opkaldt efter sig i forbindelse med sin kroning.

Det skulle ifølge kilder i det britiske kongehus eftersigende skyldes, at kongen er bekymret for de miljømæssige konsekvenser af at flyve. I stedet vil lufthavnen indføre et særligt bagagemærke, der skal fejre kroningen, oplyser The Times.