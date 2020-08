Pensionister kan stadig købe kort af pap til kollektiv trafik

Der bliver fortsat mulighed for rabatter til pensionister, der bruger pensionistkort i den kollektive trafik.

Det bliver fortsat muligt for pensionister at kunne erhverve sig et godt gammeldags kort af pap uden at skulle tjekke ind og ud, når de bevæger sig rundt i den kollektive trafik med et pensionistkort.

Det er et af elementerne i en justeret reform om pensionistrabatter til folkepensionister og førtidspensionister, som torsdag er blevet tiltrådt af Folketingets Transportudvalg.

Det meddeler Din Offentlige Transport (DOT), som er et samarbejde mellem DSB, Metroselskabet og Movia, i en pressemeddelelse.

Reformen ligger i forlængelse af den aftale, der blev indgået i april mellem S-regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet om, hvordan 361 millioner kroner fra finansloven for i år skal udmøntes til og med 2023.

Dengang blev det besluttet at beholde pensionistkortet, også kaldet mimrekortet.

Det havde DOT i januar ellers lagt op til at afskaffe, men det førte til markante protester fra blandt andet ældre- og handicaporganisationer.

- Det er klart, at den bekymring, som det første udspil rejste, har gjort indtryk på os, meddeler DOT i pressemeddelelsen torsdag.

- Med den justerede reform har vi lyttet til indvendingerne. Derfor glæder vi os over, at reformen har fået opbakning fra transportministeren (Benny Engelbrecht (S), red.), ordførerne og ældre- og handicaporganisationer.

- Vi har fundet en løsning, hvor vi kunne bevare pensionistkortet og samtidig give pensionisterne ens priser og rabatter, uden at det betyder, at nogle kundegrupper vil opleve voldsomme prisstigninger, lyder det videre.

Der bliver fortsat væsentlige rabatter på pensionistkortet i forhold til normal pris.

I DOT's område, hvilket vil sige Sjælland, Lolland, Falster samt de tilstødende øer, bliver rabatten mellem 50 og 70 procent, afhængig af om man køber et stort eller lille kort.

Alle ældre får mulighed for en rabat på mindst 25 procent, når de rejser med kollektiv transport.

Aldersgrænsen for rabat bliver desuden ændret, så den fremover følger folkepensionsalderen. Det betyder, at aldersgrænsen fra januar næste år stiger fra 65 år til 66,5 år.

Førtidspensionister kan fortsat få rabatten, uanset hvilken alder de har, meddeler DOT.

/ritzau/