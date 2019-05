Pensionsaftale ventes torsdag

Her er et udsnit af de ting, som er på forhandlingsbordet, men som der stadig kan blive ændret på:

* Borgere med maksimal arbejdsevne på mellem 12 og 18,5 timer om ugen skal have lettere adgang til stoppe i deres job.

* Adgang til ordningen afhænger af arbejdsevne og antal år på arbejdsmarkedet.

* Socialdemokratiet vil have objektive kriterier for, om en borger er nedslidt. Men forhandlingspartnerne vil have en sundhedsfaglig vurdering.

* Den nye ordning ventes at hjælpe flere tusinde borgere. Socialdemokratiets ordning ville hjælpe mellem 3000-7000 ifølge Finansministeriet.

* Prisen på ordningen kendes endnu ikke.

/ritzau/