Pensionsdemoer aflyses efter coronafrygt - ikke i København

Fredag var der varslet flere demonstrationer mod den stigende pensionsalder. Flere er dog blevet aflyst.

Der skulle fredag have været afholdt flere demonstrationer mod den stigende pensionsalder rundt omkring i landet.

Flere steder er de dog blevet aflyst på grund af de stigende smittetal. Men ikke i København.

Her gennemføres de, fortæller Jan Hoby, næstformand i Landsforeningen for Socialpædagoger, som er en af arrangørerne.

Han fortæller, at der vil være håndsprit, og der vil blive opfordret til brug af mundbind, og at der holdes afstand.

- Vi går på gaden for at sende et signal til Socialdemokratiet og statsministeren: Hvis det er hele landets statsminister og regering, så skal de stoppe den stigende pensionsalder, siger han.

Spørgsmål: Er det ikke en unødvendig risiko at gå på gaden med de høje smittetal?

- Jeg tror, der er større risiko for at blive smittet til ungdomsfester, i Rødovre Centrum, Magasin eller Illum, siger han.

Der er blandt andet blevet aflyst en demonstration i Aalborg.

/ritzau/