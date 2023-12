Pensionsselskab melder om markant flere stressede kunder

Forsikringsselskabet PFA har siden 2017 oplevet en markant stigning i antallet af kunder, der henvender sig for at få hjælp, fordi de er ramt af stress.

Det skriver DR.

Aldrig tidligere er PFA blevet kontaktet af så mange kunder med stress, som tilfældet har været i år.

I en mail til Ritzau oplyser PFA, at antallet af kunder, der henvendte sig med stress og belastningsreaktioner, steg med 12 procent fra 2022 til 2023.

Artiklen fortsætter under annoncen

Og yngre kvinder fylder mere i statistikkerne end mænd og ældre.

- Når vi ser på tallene, ser vi en generel stigning på tværs af aldersgrupper og køn, men især kvinder i aldersgruppen 15 til 40 år henvender sig med stress.

- Og det er i langt højere grad kvinder end mænd i den aldersgruppe, der beder om hjælp, siger Rikke Bay Haaber, der er strategisk chef for sundhed i PFA, til Ritzau.

57,9 procent af alle henvendelser om sygdom eller skader, som PFA har modtaget i 2023, drejede sig om psykiske skader.

61 procent af henvendelserne om psykiske skader handlede om stress eller andre belastningsreaktioner.

Tilbage i 2017 var det til sammenligning 38,4 procent af alle henvendelser, som skyldtes psykiske skader - altså psykiske udfordringer.

Rikke Bay Haaber vurderer, at udviklingen både er udtryk for, at der reelt er flere der er stressede, og at det er blevet mere legitimt at søge hjælp og sige det højt, hvis man rammes af stress.

- Det er blevet mere okay at sige, at man ikke har det godt, og det er blevet mere okay at række ud efter hjælp. Det er den positive side af medaljen.

- Men vi ser samtidig, at flere har behov for hjælp. Der er noget omkring tempoet på tværs af vores liv, og det at vi skal præstere på mange fronter.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Der er også noget omkring hele den digitale udvikling, som stresser os. Nogle af de faktorer påvirker os rigtig meget, siger Rikke Bay Haaber.

PFA har sammen med konsulentfirmaet Wilke lavet en befolkningsundersøgelse, hvor respondenterne blandt andet bliver spurgt, om de oplever stress i hverdagen, og hvad der i så fald stresser dem.

Her svarer hver fjerde - eller 27 procent - at de i høj grad eller meget høj grad har en hverdag præget af stress.

48 procent af dem svarer, at generel travlhed i hverdagen er en af de primære årsager til, at de er stressede, og 61 procent svarer, at travlhed på arbejdet er en af de primære årsager til at de føler sig stressede.

Respondenterne har vel at mærke kunnet vælge flere primære årsager til, at de føler, de er stressede.

- Vi spørger blandt andet ind til, om det er arbejdsrelateret stress, eller om den stress, de oplever, skyldes forhold i privatlivet. Der svarer de fleste, at det er arbejdsrelateret.

- Men oftest udløses stress af flere faktorer. Det er jo en kombination af helheden i den enkeltes liv, snarere end at det er en enkelt faktor, der udløser stress, siger Rikke Bay Haaber.

Undersøgelsen er lavet blandt 1005 personer i alderen 25 til 65 år.

/ritzau/