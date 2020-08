Pernille Skipper afviser økonomers kritik af pensionsforslag

Det er urealistisk, at alle kommer til at arbejde op i 70'erne, lyder det fra Pernille Skipper.

Enhedslistens politiske ordfører Pernille Skipper afviser økonomers kritik af, at Enhedslistens loft over pensionsalderen vil koste et tocifret milliardbeløb:

- Økonomernes beregninger bygger på en antagelse om, at hvis man bare lader pensionsalderen stige, så vil folk også arbejde i lige så lang tid. Det holder ikke.

- Seks ud af 10 ufaglærte når ikke til 62 år på arbejdsmarked. Det er urealistisk at bygge dansk økonomi på, at alle kommer til at arbejde til op i 70'erne. Det kommer ikke til at ske, siger Pernille Skipper.

I et interview med Jyllands-Posten stiller hun et krav om, at pensionsalderen skal stoppe ved 68 år i 2030, hvis Enhedslisten skal støtte regeringens projekt om en ny ret til tidlig pension for nedslidte.

- Hvis den generelle pensionsalder når langt op over de 70, hvad skal en sosu, en rengøringsassistent, en kok eller en murerarbejdsmand så egentligt bruge retten til at gå fra tre år før tid til, spørger Pernille Skipper på partiets sommergruppemøde.