Tidligere Enhedslisten-profil bliver politisk kommentator

Pernille Skipper vil fremover være at finde på tv-skærmen hos TV 2 News.

Fra 1. maj bliver den tidligere Enhedslisten-profil politisk kommentator på tv-kanalen, oplyser TV 2 i en pressemeddelelse.

- Jeg håber at bidrage til den politiske samtale med konkret erfaring og viden fra de fora, hvor beslutningerne bliver taget, siger Pernille Skipper i meddelelsen.

- Det politiske spil og de uskrevne regler er så mange og så kringlede, at det kan være svært gennemskueligt, men det er politik alt for vigtigt til.

Pernille Skipper var fra 2016 til 2021 politisk ordfører for Enhedslisten og dermed partiets frontfigur.

Ved valget i 2019 fik Pernille Skipper 33.024 personlige stemmer. Det var tredjeflest af alle.

Hun genopstillede ikke ved valget i november i sidste år, da hun faldt for partiets rotationsprincip for folketingspolitikere.

Derfor forlod hun allerede året inden posten som politisk ordfører. Her blev hun afløst af Mai Villadsen.

Efter valget i november tilskrev hun Enhedslistens tilbagegang ved valget, at partiet blandt andet ikke havde taget nødvendige politiske opgør og stadig var organiseret som et venstrefløjsparti fra 1970'erne.

- Det, medlemmerne primært bliver bedt om at bruge deres tid på, er procedurer, årsmøder, delegeretmøder, generalforsamlinger og diskussioner om referater i stedet for at udvikle politik, tale med mennesker og ikke mindst overbevise folk om, at Enhedslisten både er visionært, tillidsvækkende og ikke mindst i stand til at forandre Danmark og verden til det bedre, skrev hun i et debatindlæg i Politiken.

På hendes første arbejdsdag, 1. maj, skal hun dække arbejdernes internationale kampdag i studiet hos TV 2 News.

På tv-kanalen bliver hun kommentatorkollega med blandt andre Hans Engell og Noa Redington.

/ritzau/