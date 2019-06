Pernille Skipper: Økonomiske uenigheder mellem EL og R

Enhedslistens politiske ordfører ved ikke, om EL og De Radikale har nærmet sig hinanden på det økonomiske.

Efter to ugers regeringsforhandlinger hos Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ved Enhedslistens politiske ordfører endnu ikke, om Enhedslisten og De Radikale har nærmet sig hinanden på det økonomiske område.

Det siger Pernille Skipper på vej ind til forhandlinger torsdag. Netop Enhedslisten og De Radikale står længst fra hinanden på det punkt.

- Der er nogle uenigheder mellem Enhedslisten og De Radikale på det økonomiske område.

- Og der sidder nok også nogle spøgelser derinde fra Helle Thorning-Schmidt (tidligere socialdemokratisk statsminister, red.) og Bjarne Corydons (tidligere socialdemokratisk finansminister, red.) tid, siger Skipper med henvisning til regeringsforhandlingerne tilbage i 2011.

- Vi skal alle sammen vise vilje til kompromis og bøje os mod hinanden. Men der er også en rød linje for Enhedslisten, og det er, om vi skal have en ny retning eller videreføre den ulighedsskabende linje fra de seneste fire år og også før det, siger hun.

Skipper vil have et stop for de arbejdsudbudsreformer, der handler om at give skattelettelser i toppen eller "slå på mennesker, som står uden for arbejdsmarkedet", som hun formulerer det.

- Det er det, vi skal have nogle sværdslag om, siger Skipper.

Der er dog ingen af de andre partier, som er gået til valg på forslag, der kan karakteriseres på den måde.

Efter torsdagens forhandlinger nævner Pernille Skipper kun ét konkret eksempel: De Radikales forslag om at fjerne den grønne check for at betale for mere velfærd.

- Det vil være hamrende uretfærdigt. For når vi skal forbedre vores fælles velfærd, så skal det finansieres af dem, der har mest. Ikke dem, der har mindst, siger Pernille Skipper.

Adspurgt om, hvilke andre eksempler hun kan nævne på, at de øvrige partier vil "slå på de arbejdsløse" eller "lette skatten for de rigeste", siger Pernille Skipper:

- Lad os endelig tage et interview en anden dag om de samlede store forskelle mellem Enhedslisten og De Radikales politik, siger Pernille Skipper.

Spørgsmål: Men det er vel meget relevant? Hvis det kun handler om en grøn check, så burde I vel kunne løse det?

- Jeg har svaret på dit spørgsmål, og det er, at du får simpelthen ikke at vide, hvad vi taler om af konkrete forslag inde ved forhandlingsbordet.

Torsdag har blandt andet økonomien været på dagsordenen hos Mette Frederiksen, som går efter at danne en ren S-regering med støtte fra Enhedslisten, SF og De Radikale.

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, konstaterer, at han samarbejder godt med Enhedslisten, selv om de to partier umiddelbart står længst fra hinanden på det økonomiske område.

- Jeg har ikke haft økonomiske drøftelser med Enhedslisten. Jeg har et godt samarbejde med Enhedslisten og en fin dialog med Enhedslisten, når vi mødes ud over det, der foregår herinde i lokalet.

- Det er i sidste ende hos socialdemokraterne, at bolden ligger, og det er Mette Frederiksen, der vil være statsminister.

- Det er hende, der skal være i stand til at vise, at der både er ambitioner for, hvor Danmark skal hen, og at der også er en måde at komme derhen på. Herunder et solidt politisk fundament, siger Østergaard.

