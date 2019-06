Pernille Skipper vil huske valgkampen for klimaet

For første gang står Pernille Skipper i spidsen for Enhedslisten ved et folketingsvalg.

Mindre social ulighed og mere fokus på klimaet.

Det er, hvad vælgerne ifølge Pernille Skipper får, hvis de sætter kryds ved Enhedslisten i forbindelse med folketingsvalget.

Det siger partiets politiske ordfører, da hun møder op for at stemme i Korsgadehallen på Nørrebro i København sammen med partifællen Rosa Lund.

- Jeg glæder mig. Det er jo kulminationen på fire hårde uger.

- Jeg vil huske den for klimaet, siger Pernille Skipper om den fire uger lange valgkamp, som onsdag når sin slutning.

- Der er ingen tvivl om at, det har været en fænomenal valgkamp for klimaet. Det har fået lov til at være allerøverst på dagsordenen.

Det er første gang, Pernille Skipper står i spidsen for Enhedslisten ved et folketingsvalg. Ved sidste folketingsvalg i 2015 var det Johanne Schmidt-Nielsen, der var politisk ordfører.

