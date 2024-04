Pernille Skipper vil undgå kasketforvirring og stopper hos TV 2

Den tidligere EL-frontfigur Pernille Skipper stopper som politisk kommentator på TV 2.

Årsagen er blandt andet, at hun vil undgå "kasketforvirring", når hun også skal være formand for Coop Amba, skriver hun på Facebook.

- Dels er døgnets 24 timer ikke til det, og dels må jeg nok også sande, at gør jeg mit arbejde som bestyrelsesformand godt, vil det med tiden blive for meget kasketforvirring, skriver hun og nævner også, at hun i februar fik tredje barn.

Skipper skriver endvidere, at hun kommer til at savne jobbet og har følt sig privilegeret over at have været med.

TV 2 har ellers tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at Pernille Skipper godt kunne få lov til både at være formand for Coop Amba og politisk kommentator på TV 2. Det bliver der altså ikke noget af.

Pernille Skipper tiltræder officielt på et landsrådsmøde den 20. april som bestyrelsesformand for Coop Amba, som ejer Coop Danmark, der driver Kvickly, SuperBrugsen og 365discount.

Hun har ingen modkandidater.

Pernille Skipper har tidligere talt om sine ambitioner om at sikre en "medlemsejet detailhandel, som kan sætte hensynet til bæredygtighed, sundhed og forbrugerne forrest".

- Det er ikke nogen hemmelighed, at Coop har været i krise, og at man nu er i gang med en kæmpe forandringsproces, hvor man skiller forretning og forening mere ad, sagde hun i en pressemeddelelse i januar.

Pernille Skipper, der kommer til at afløse Lasse Bolander på posten, har tidligere været en markant stemme på den danske venstrefløj i sine år på Christiansborg.

Fra 2016-2021 var hun politisk ordfører og dermed de facto leder af Enhedslisten.

Pernille Skipper genopstillede ikke til Folketingsvalget i 2022 på grund af partiets rotationsprincip.

