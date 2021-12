Pernille Vermund er blevet smittet med corona

Partiformand Pernille Vermund fra Nye Borgerlige er ramt af coronavirus og har sygemeldt sig.

Det skriver B.T.

Vermund oplyser til B.T., at hun er vaccineret.

- Jeg fik besked i går, hoster en smule og er lidt træt, men har det ellers fint - indtil videre, skriver Vermund til B.T.

Nye Borgerlige har i lang tid været et af de mest kritiske partier i forhold til coronahåndteringen i Danmark, heriblandt omfanget af restriktioner.

Eksempelvis udtalte Vermund i sidste uge kritik af, landets skoleelever er sendt i hjemmeundervisning. Det har stået på siden onsdag i denne uge.

- Jeg og Nye Borgerlige mener, at det er en forkert beslutning, at børnene endnu engang skal betale en væsentlig del af prisen for en sygdom, som stort set ingen børn bliver alvorligt syge af, skrev Vermund på Facebook 9. december.

- Ikke fordi det er det værste i verden at skulle gå i skole hjemmefra et par uger. Men fordi nedlukningen for mange vil vække den usikkerhed og frygt til live, som regeringen plantede i de unges sind sidste år.

- Alt for mange børn, unge og familier lider fortsat efter den lange og usikre periode med nedlukning i foråret, tilføjede Vermund.

De seneste uger er smittetallene steget betydeligt i Danmark. Og smitten med varianten Omikron er næsten eksploderet. På en uge er det opdagede antal tilfælde steget fra 796 til 6047.

Hun er langtfra den første prominente politiker, der er blevet smittet med corona. For nylig var det også tilfældet med sundhedsminister Magnus Heunicke (S). Han endte med at skulle sidde i selvisolation på et hotel i Belgien.

/ritzau/