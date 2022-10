Pernille Vermund tordner mod partifælle: Hun taler usandt

Mette Thiesen har sagt, at partiet skulle have omgået reglerne for donationer til Pernille Vermund.

Partiformand Pernille Vermund fra Nye Borgerlige kritiserer nu sin partifælle Mette Thiesen for udtalelser om anonyme donationer til formanden.

Det sker fredag i et interview med B.T.

Mette Thiesen giver i en historie fra Frihedsbrevet udtryk for, at Vermund modtager donationer på mere end 22.200 kroner, selv om det er imod reglerne. Men det passer ikke, siger Vermund.

- Hun taler om noget, hun ikke ved noget om, og taler decideret usandt, siger Pernille Vermund om Mette Thiesen.

Vermund afviser, at have modtaget donationer af den størrelse og tilføjer, at hun er "vred" over Mette Thiesens udtalelse.

Ifølge danske regler er det ikke lovligt for partier og politikere at modtage anonyme donationer, som overstiger 22.200 kroner.

- Hvis du vil overføre 50.000, så skal du bare overføre det til en anden konto, hvis du gerne vil være anonym, siger Mette Thiesen i optagelsen.

- Det har vi også oplevet med Pernille. Der er nogle, der vil give større beløb, men fortsat være anonyme. Så får du et andet kontonummer at overføre til, siger Mette Thiesen i Frihedsbrevets optagelse med hende.

22.200 kroner er det maksimale beløb, man kan overføre til en politiker eller et politisk parti og samtidig være anonym.

Pernille Vermund siger, at hun har sat partiets revisor i gang med at undersøge, om partiet har overholdt reglerne.

Nye Borgerliges Mette Thiesen svarer i radioprogrammet "Det Blå Hjørne" på Radio 4, at hun ikke har forstand på det.

– Det, man hører, er, at jeg udtaler mig om noget, jeg ikke har en kæft forstand på. Og det skal man jo generelt lade være med.

Mette Thiesen bliver herefter spurgt ind til, at hun i Frihedsbrevets historie virker til at have et vist kendskab til reglerne.

– Jeg har ikke noget indblik i Pernilles konto, og det har jeg aldrig haft. Men jeg har da en klar formodning om, at folk har lyst til at donere større beløb til Pernille end til mig.

- Men altså, jeg tror bare, at man må sige, at jeg udtaler mig om noget, som jeg burde have givet videre, lyder det.

Frihedsbrevet har foretaget en lang række skjulte optagelser med politikere, kampagnefolk, kasserere og lokalformænd i partierne.

Hos Socialdemokratiet, SF, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er der forslag til at omgå reglerne.

Frihedsbrevet har også ringet til alle partiernes hovedkontorer for at tilbyde en anonym donation på 50.000 kroner til selve partiet. Stort set alle partier afviser dog.

