EP-profils nuværende ansatte undsiger undersøgelse: Vi trives

Nuværende medarbejdere er ikke blevet spurgt, hvordan de oplever arbejdsmiljøet under EU-parlamentsmedlem Pernille Weiss (K).

Det fortæller fire af hendes ansatte til DR, efter De Konservative tirsdag besluttede, at hun ikke skal genopstille ved EU-valget i 2024.

Det skete på baggrund af en intern undersøgelse, som partiet selv har lavet. Her beskrev en række tidligere ansatte under Weiss episoder med "mobning, ydmygelser og trusler", lød det i en pressemeddelelse fra partiet tirsdag.

- Beretningerne er samstemmende. Ingen modsiger hinanden. Ingen siger noget, der kan fortolkes som formildende i forhold til hinandens udsagn, lød det.

Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen opfordrede hende til at trække sig på baggrund af beretningerne.

Men hendes fire nuværende ansatte er altså ikke blevet spurgt, fortæller blandt andre Camilla-Maria Behrendt, der er presserådgiver for Pernille Weiss, til P1 Morgen.

- Godt nok har jeg kun arbejdet for Pernille i tre måneder. Men jeg oplever, at hun udviser interesse for alle sine medarbejderes velbefindende, skriver hun i en besked til radiokanalen.

Camilla-Maria Behrendt er ikke ansat i Bruxelles, men er fuldtidsansat i København. De tre andre arbejder i Bruxelles, men kun Camilla-Maria Behrendt er stået frem.

Hun er den af Pernille Weiss' ansatte, der har været ansat i kortest tid.

Inden offentliggørelsen af den interne undersøgelse sendte de et brev til De Konservatives forretningsudvalg.

Ifølge P1 Morgen står der i brevet, at der er et stort arbejdspres i Pernille Weiss' delegation. Det skyldes dog arbejdsmængden og ikke Weiss' ledelsesevner, skrev de nuværende ansatte.

Forretningsudvalget vendte dog aldrig tilbage på henvendelsen, skrev Camilla-Maria Behrendt til P1 Morgen.

På Twitter skriver Camilla-Maria Behrendt, at "nuancerne fortjener at komme frem".

- Mine kolleger og jeg har et helt andet billede af Pernille Weiss som leder, end Det Konservative Folkeparti beretter om, at tidligere ansatte har haft, skriver hun.

Henrik Weiglin, organisatorisk næstformand i Det Konservative Folkeparti, skrev følgende til P1 Morgen:

- Forretningsudvalget har set nok sygemeldinger og hørt nok beretninger om det psykiske arbejdsmiljø hos Pernille Weiss til at træffe en beslutning. Vi behøver ikke se endnu en sygemelding, før vi handler.

Han fortæller videre, at de medarbejdere, som partiet har talt med, dækker stort set hele valgperioden.

