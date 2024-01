Personale kalder på flere midler når fertilitetshjælp udvides

Når regeringen vil indføre skatteyderbetalt fertilitetshjælp til barn nummer to, skal der også følge midler med til de offentlige fertilitetsklinikker.

Ellers skaber det blot længere ventelister til både barn nummer et og to, lyder det fra Dansk Fertilitetsselskab (DFS).

- Jeg forventer - særlig i starten - en stor efterspørgsel på det (offentlig fertilitetshjælp til barn nummer to, red.), siger formand Janni Vikkelsø Jeppesen fra DFS.

Dansk Fertilitetsselskab er et fagligt selskab med omkring 500 medlemmer, der er beskæftiget ved både offentlige og private fertilitetsklinikker.

For selskabets formand var det en overraskelse, at statsminister Mette Frederiksen (S) mandag i sin nytårstale meddelte, at regeringen vil indføre hjælp til barn nummer to.

- Jeg synes ikke, der har været så meget fokus på lige det. Det kom lidt ud af det blå, siger Janni Vikkelsø Jeppesen.

Hun glæder sig på patienternes vegne over nyheden.

- Først og fremmest er det positivt med fokus på fertilitetsbehandlinger og de mennesker, der har brug for hjælp til at skabe den familie, de drømmer om.

Videre lyder det fra Janni Vikkelsø Jeppesen, at det kan være meget forskelligt fra region til region, hvilke ressourcer der er behov for, hvis det nye tilbud ikke blot skal ende med at forlænge ventetiderne på behandling.

I nogle regioner er det svært at rekruttere læger, nævner hun, mens der andre steder kan være behov for mere plads.

I dag er det hvert ottende barn i Danmark, der kommer til verden efter fertilitetsbehandling, hvilket er en større stigning over få år.

Sidste år kunne kvinder og par få op til tre skatteyderbetalte forsøg med reagensglasbehandling på de offentlige fertilitetsklinikker.

Men fra nytår er det muligt at få dobbelt så mange forsøg, så kvinder og par ikke må opgive drømmen om et barn eller søge mod en privatklinik og selv betale for flere behandlingsforsøg. Det vedtog Folketinget sidste år.

