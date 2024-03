Personalegruppe bakker op om sygemeldt skoleleder på Borup Skole

En samlet personalegruppe retter en særdeles kritisk henvendelse til rådhuset efter sagen om krænkelser på Borup Skole i Køge Kommune.

I samme brev udtrykker gruppen en entydig opbakning til den sygemeldte skoleleder, Jakob Dalgas.

Det skriver Sjællandske Nyheder, der har læst skrivelsen.

Personalegruppen beretter om følelser af mistillid, frustration og afmagt, efter den medieopmærksomhed, som sagen har fået.

Artiklen fortsætter under annoncen

De er klar til at samle op på konsekvenserne og komme videre, og der "mangler Jakob ved roret", lyder det i brevet ifølge Sjællandske Nyheder.

- Vi håber derfor, at i, i ordentlighedens navn, gør alt, hvad der står i jeres magt for at støtte op om Jakobs tilbagevenden - det har Borup Skole brug for - det har vi brug for, står der videre.

Brevet er dateret til torsdag 21. marts. Den er underskrevet af alle lærere, pædagoger og administrationen på Borup Skole.

Her står der blandt andet, at personalet og elever i perioden for dækningen af sagen var "under massivt pres", hvor "trusler, chikane og pressens grænseoverskridende tilstedeværelse blev en del af vores hverdag".

De nævner også, at sagen i februar er noget, som stadig kan mærkes i dag.

Personalegruppen opfordrer til, at borgmesteren, kommunaldirektøren, skolechefen og børne- og ungedirektøren sørger for, at deres visioner om en bedre kommunikation fremover bliver sikret.

Køges borgmester, Marie Stærke (S), har bekræftet over Sjællandske Nyheder, at man har modtaget brevet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det er ikke kun på Borup Skole, at der er foregået grænseoverskridende adfærd elever imellem.

Det er også sket på Agedrup Skole i Odense Kommune.

En gruppe på over 100 forældre fortalte i februar, at de var bekymrede for vold og seksuelle krænkelser mellem skolens elever.

De to sager gav anledning til, at børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) ville danne sig et overblik, om der er sket en stigning i antallet af overtrædelser af skolernes ordensreglementer, og om der er sket en generel forråelse.

Det forventes at være færdig efter påske.

/ritzau/