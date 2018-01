Personfølsomme data om børn gemmes i strid med lov

Svarene fra skoleelever i undersøgelser er blevet gemt med elevernes cpr-numre, skriver Politiken.

Hundredtusindvis af skolelever har fået indsamlet og gemt deres cpr-numre, uden at forældrene var klar over det.

Det skriver Politiken.

Undervisningsministeriet har siden 2015 gennemført trivselsmålinger af elever ned til 0. klasse.

I undersøgelserne skal børn ned til seks år blandt andet svare på, om de har ondt i maven eller i hovedet, når de er i skole, eller om de føler sig ensomme.

Svarene er herefter blevet systematisk indsamlet på hvert klassetrin, og personoplysningerne af følsom karakter bliver gemt sammen med elevens cpr-nummer, skriver Politiken.

Det har forældrene aldrig fået at vide af skolerne, selv om det er lovpligtigt. De er tværtimod blevet oplyst om, at trivselsundersøgelsen er anonym.

- Det største problem er den manglende gennemsigtighed. Forældrene ved simpelthen ikke, hvad der foregår med de her følsomme eller i hvert fald meget private oplysninger – de forledes endda til at tro, at børnene svarer på anonymt niveau.

- Det er ikke i overensstemmelse med loven, siger Catrine Søndergaard Byrne, der er advokat med ekspertise i persondataret ved Labora Legal, til Politiken.

Ordlyden i undersøgelsen har været brugt siden 2015 og blev først ændret efter Politikens henvendelse 22. december.

Hos foreningen Folkeskoleforældre kalder man det overfor Politiken dybt bekymrende og uetisk.

/ritzau/