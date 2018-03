Personlige data er blevet en milliardforretning – men der er mere på spil end økonomi

Flere end 50 millioner Facebook-brugere har angiveligt fået indsamlet data fra deres profiler med politisk påvirkning for øje. Data er ifølge fagfolk blevet det rene guld for både legitime og illegitime aktører, og de etiske problemer står i kø

En sag om datamisbrug i USA har for alvor sat gang i debatten om handlen med vores personlige oplysninger.

Angiveligt er data fra over 50 millioner Facebook-profiler blevet indsamlet i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2016 af det private konsulentfirma Cambridge Analytica.

Firmaet skal have haft forbindelser til den amerikanske præsidents, Donald Trumps, administration samt den russiske regering, og de mange data skal derefter være blevet brugt til at målrette kampagner og falske nyheder for at få vælgere til at stemme på Donald Trump.