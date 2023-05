Pesticidrester i over halvdelen af drikkevandsboringerne

Over halvdelen af alle drikkevandsboringer viser fund af pesticidrester i de første måneder af 2023.

Det viser nye tal fra Geus' landsdækkende database for grundvand, drikkevand, råstof, miljø og geoteknisk data, oplyser Danmarks Naturfredningsforening.

Geus er De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

I 54,6 procent af boringerne er der fundet pesticidrester.

I 13,2 procent af boringerne er det over grænseværdien.

- Det understreger, at vi står med en meget bekymrende tendens, og at handling for drikkevandet haster voldsomt, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Fra den 1. januar og frem til den sidste dag i marts er der foretaget 692 boringer.

De foreløbige udtræk fra kalenderåret 2022 viser fund af pesticider i 51,1 procent af boringerne, hvor grænseværdien er overskredet i samme procentvise antal som i de seneste tre måneder.

Der er ikke blevet målt under 50 procent pesticidrester på et kalenderår siden 2019.

Det højeste antal fund af pesticider og sprøjtegift i drikkevandet de seneste fem år var for et fuldt opgjort år 2020, hvor det landede på 51 procent. Samme år overskred 14,6 procent af målingerne grænseværdien.

Det skyldes ifølge Maria Reumert Gjerding, at man er blevet bedre til at teste, og at man er begyndt at måle for flere stoffer. Tallene er ifølge hende dybt alarmerende.

- Derfor vil vi have forbudt brug af sprøjtegift på alle områder i Danmark, hvor fremtidens drikkevand er, siger hun.

- Det kræver, at vi tager store arealer ud af konventionel landbrugsdrift og indfører et sprøjteforbud der.

Danmarks Naturfredningsforening ønsker en kortlægning af de områder, hvor Danmarks grundvandsmagasiner ligger, og hvor det drikkevandet dannes.

Borgerne behøver i dag ikke være bekymret for at drikke vand fra hanen, vurderer Maria Reumert Gjerding.

- Gud ske tak og lov har vandværkerne godt styr på det. De sender ikke drikkevand ud til forbrugerne, hvor stofferne har overskredet grænseværdien.

Den fremtidige forsyningssikkerhed er derimod truet, tilføjer hun.

