PET advarede om demo ved Kina-besøg i 2011

Nye oplysninger fra politiet udvider opgaven for Tibetkommissionen. Skandale kan stikke dybere, siger Pape.

Politiets Efterretningstjeneste advarede om, at borgere ville demonstrere ved et besøg af den kinesiske udenrigsminister i 2011, hvis pressen fik besked om besøget for tidligt.

Det fremgår af en såkaldt taktisk befaling, som Københavns Politi har fundet frem efter en henvendelse fra en journalist fra DR.

Politiets opførsel også ved dette besøg skal nu undersøges af Tibetkommissionen, som regeringen vil nedsætte igen.

Den oprindelige undersøgelse drejede sig om tre kinesiske besøg i 2012, 2013 og 2014.

Ved det første begik politiet klare brud på både Grundloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fastslog kommissionen i december sidste år. Borgere blev hindret i at ytre sig og i at demonstrere. Politifolk forsøgte at gøre en demonstration usynlig for den besøgende præsident og tog også tibetanske flag fra flere mennesker.

Nu retter søgelyset sig bagud i tiden. En journalist fra DR har bedt om aktindsigt i papirer om besøget af udenrigsministeren i 2011, og det er i den forbindelse, at advarslen fra PET er dukket op, fremgår det af en notits, som Københavns Politi onsdag sendte til Justitsministeriet.

I en trusselsvurdering noterede PET, at der ikke var konkrete trusler mod udenrigsminister Yang Jiechi. Men indirekte advarede man om, at borgere skulle finde på at demonstrere.

"Opmærksomheden henledes dog på, at hvis besøget eksponeres tidligt i pressen, vil det øge kendskabet til besøget blandt personer eller grupper som f.eks. støttekomitéen for Tibet, som måtte have en intention om at demonstrere mod besøget", lød det.

