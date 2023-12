PET advarer om radikalisering af unge online

Unge under 18 år bliver i stigende grad radikaliseret på internettet.

Det vurderer Center for Terroranalyse (CTA) ifølge Information.

- Det er væsentligt at sige, at vi tager det her alvorligt, og det er noget, vi bruger mange ressourcer på, siger CTA's chef, Michael Hamann, til Information.

Han tilføjer, at "virtualiseringen af ekstremisme - særligt højreekstremisme - har gjort, at vi ser nogle nye grupper i de ekstremistiske miljøer, som ikke før ville kunne tilslutte sig de her miljøer".

CTA er tilknyttet Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Den danske efterretningstjeneste har i et nyt notat beskrevet, at onlineradikaliseringen af de unge kan "skærpe terrortruslen mod Danmark", skriver Information.

Tidligere på året blev en 16-årig dreng idømt fem år og seks måneders fængsel for blandt andet at have forsøgt at hverve en kammerat til den højreekstremistiske gruppe Feuerkrieg Division.

Gruppen er en nynazistisk bevægelse, som er på terrorlisten i en række vestlige lande. Dens mål er at fremskynde et samfundskollaps, så en krig mellem racer kan begynde.

Den 16-årige havde delt bombe- og våbenmanualer og andet ekstremistisk materiale via beskedtjenesten Telegram.

Information skrev i begyndelsen af året, at det ved hjælp af en muldvarpeprofil havde fulgt et højreradikalt onlineforum ved navn Fædrelandsfront. Det havde omkring 100 unge brugere på under 18 år.

I gruppen blev der blandt andet delt videoer fra angrebet på moskéerne i Christchurch i New Zealand i 2019 og hadbeskeder om jøder og LGBT-personer.

- Gruppen er et eksempel på, hvordan radikalisering og nynazisme ser ud anno 2023, og det er også et eksempel på en ny trusselsprofil inden for ekstremismen, sagde Maia Kahlke Lorentzen, der er ekspert i onlinebaserede hadfællesskaber og rådgiver i netværket Cybernauterne, til Information.

