PET og FE: Russisk valgmanipulation mindre sandsynligt

Det er mindre sandsynligt, at Rusland vil gennemføre en påvirkningskampagne rettet mod folketingsvalget i Danmark.

Sådan lyder det fredag i en fælles vurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

PET skriver i en pressemeddelelse, at de to efterretningstjenester ikke tidligere har "konstateret koordineret og systematisk fremmed statslig påvirkningsvirksomhed i forbindelse med valg i Danmark".

Til gengæld er der flere eksempler på det fra udlandet. Det forventer PET og FE dog ikke vil ske i Danmark i forbindelse med det kommende valg til Folketinget.

- Vi forventer heller ikke, at vi ved dette folketingsvalg vil se en forberedt, koordineret påvirkningskampagne – hverken fra Rusland eller Kina, siger Anders Henriksen til Ritzau. Han er kontraspionagechef i PET.

Det er dog muligt, at Rusland vil gennemføre en mindre påvirkningsoperation, lyder det. Især hvis der op til folketingsvalget opstår en mulighed for med begrænsede midler at øge splittelsen i den danske befolkning og blandt danske beslutningstagere.

Derfor tager de to efterretningstjenester en eventuel trussel meget alvorligt.

Valgmanipulation kommer som regel til udtryk ved et forsøg på at udnytte skillelinjer i et samfund. Det kan ske med påvirkningsaktører på internettet, der forsøger at skabe personlige netværk.

Derfor opfordres borgere til at forholde sig kritisk til information. Hvis man støder ind i det, der ligner misinformation på sociale medier, kan man anmelde det som falske oplysninger.

- I Danmark er vores medier generelt gode til at forholde sig kritisk til misinformation, og vi ser ikke tegn på, at nogle af de russiske påvirkningsnarrativer bliver samlet op i større grad på sociale medier i Danmark, siger Anders Henriksen.

/ritzau/