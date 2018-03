PET-sag skriver international historie

Historien er fuld af agenter og spioner, som har skrevet bøger og givet interviews om efterretningsvirksomhed, men sagen mod tidligere PET-chef Jakob Scharf for brud på tavshedspligten er enestående i international sammenhæng, påpeger tidligere operativ chef i PET

Anklagemyndigheden rejste i går en tiltale mod tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste Jakob Scharf for groft at have brudt sin tavshedspligt i bogen ”Syv år for PET”.

Tiltalen overrasker tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen. Han anmeldte bogen, da den udkom, og kunne umiddelbart ikke se brud på straffelovens paragraf 152, som tavshedspligten er bundet op på.

Der findes allerede masser af tilgængelig information efterretningstjenestens metoder i for eksempel den 16 bind store rapport fra PET-kommissionen i 2009 og i de årlige beretninger fra PET, anfører han.