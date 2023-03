PET ser flere trusler mod folkevalgte og myndighedspersoner

Politiets Efterretningstjeneste (PET) ser en stigning i antallet af trusler mod folkevalgte, myndighedspersoner og fagpersoner.

Det skriver efterretningstjenesten i den årlige vurdering af terrortruslen mod Danmark.

- Vi har observeret, at der særligt online er sket en skærpelse af retorikken rettet mod specifikke personer som eksempelvis folkevalgte eller visse fagpersoner, som kommer til at fungere som fælles referencepunkter for især antimyndighedsekstremister, siger Michael Hamann, chef for Center for Terroranalyse (CTA), i en pressemeddelelse.

- Vi lever i et åbent demokrati, hvor man selvfølgelig kan udtrykke kritik af magthaverne. Lovlig politisk virksomhed har selvsagt ikke PET’s interesse, men vi har blik for de afledte effekter af den skærpede retorik, der kan have betydning for trusselsbilledet.

PET skriver, at truslerne blandt andet "finder inspiration fra ekstremistiske verdenssyn og virtuelle miljøer".

Truslerne kan "potentielt udfordre og medvirke til at erodere centrale forudsætninger for vores demokrati", lyder det fra terroranalysechefen.

- Truslernes omfang og karakter kan resultere i en såkaldt chilling effect, hvor enkeltpersoner fravælger at tage del i den demokratiske debat eller bestride et offentligt hverv af frygt for trusler, intimidering eller chikane rettet mod dem selv eller deres familie, siger Michael Hamann.

De flere trusler kommer fra, hvad PET kalder en tendens til øget polarisering i det politiske system.

Der er blandt andet sket en øget normalisering af konspirationsteorier, skriver efterretningstjenesten.

De fleste trusler fører dog ikke til handling.

Men de kan "inspirere eller legitimere" påvirkelige personer til at handle "voldeligt mod målet for truslen", skriver PET. Der nævnes eksempelvis personer med psykiske lidelser.

For hvad PET kalder "antimyndighedsekstremister" vurderes terrortruslen som "begrænset".

Det er desuden "mindre sandsynligt", at et angreb rettes mod enkeltpersoner.

Den årlige terrorvurdering konkluderer generelt, at terrortruslen mod Danmark stadig er "alvorlig". Det er den næsthøjeste af fem trusselsniveauer hos PET.

Militant islamisme udgør fortsat den væsentligste trussel mod Danmark.

