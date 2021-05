PET ser fordel i at hjemtage og afradikalisere mødre og børn

Mødre og børn risikerer ifølge PET yderligere radikalisering og måske våbentræning, hvis de bliver i Syrien.

Jo længere tid tre kvinder med dansk statsborgerskab og deres 14 børn opholder sig i fangelejre i Syrien, jo større sikkerhedsrisiko for Danmark kan de gå hen og blive.

Det skriver Politiets Efterretningstjeneste (PET) i en vurdering, som tjenesten har udarbejdet i forbindelse med overvejelserne om hjemtagning af mødrene og børnene.

- Den sikkerhedsmæssige fordel, der på kort sigt vil kunne være ved at lade kvinderne forblive i lejrene, skal imidlertid afvejes over for den langsigtede og mere alvorlige trussel, som både kvinderne og deres børn kan komme til at udgøre, hvis de over en årrække ukontrolleret returnerer til Danmark mere radikaliserede og med mulig våbentræning.

Flere medier skriver tirsdag, at regeringen vil tage imod de tre mødre med dansk statsborgerskab samt deres 14 børn.

- Denne løsning vurderes således samlet set at være forbundet med færrest usikkerhedsmomenter i forhold til håndteringen af den trussel, de pågældende personer vil kunne udgøre på sigt mod Danmark og danske interesser i udlandet, skriver PET.

Tjenesten understreger samtidig, at vurderingen hviler på en forudsætning om, at mødrene søges retsforfulgt herhjemme.

Derudover skal der over for børnene iværksættes en "markant og målrettet myndighedsindsats".

Det skal sikre, at de tilbydes den nødvendige støtte med henblik på eventuel afradikalisering og reintegration, skriver PET.

Regeringen har haft nedsat en taskforce, der har været i Syrien for at vurdere mulighederne for at hjemtage personer med tilknytning til Danmark.

Konklusionerne ventes fremlagt på et pressemøde i Udenrigsministeriet klokken 19.30.

/ritzau/