PET skal ind over alle radikaliseringsmistænkte asylansøgere

Fremover skal PET have alle indberetninger, når der er mistanke om, at en asylansøger er radikaliseret.

Det er nødvendigt, at proceduren for at indberette mistanke om radikalisering hos asylansøgere optimeres.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) på et samråd om radikaliseringsmistænkte i asylsystemet.

- Det er et vigtigt emne, som jeg ser med stor alvor på. Og jeg vil gøre helt klart, at der er behov for at optimere ordningen, siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeren fortæller, at det allerede inden samrådet er blevet besluttet, at alle indberetninger skal sendes direkte til både det lokale politi og Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Indtil den ordning bliver implementeret i asylcentrene, har justitsministeren bedt Rigspolitiet sørge for, at politikredsene videresender alle indberetninger, de modtager, til PET.

Desuden skal PET også have tilsendt alle de indberetninger, efterretningstjenesten ikke tidligere har fået.

Det er justitsministeren og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), som er blevet indkaldt til samråd af Morten Bødskov, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet.

Han har indkaldt til samråd, fordi medier har afdækket, at 45 ud af 97 radikaliseringsmistænkte er forsvundet i asylsystemet.

Inger Støjberg mener, at det er den nuværende regering, der har sørget for, at der overhovedet er en indberetningsprocedure på asylcentrene.

- I 2016 blev der skabt en klar ramme, der sikrer, at myndigheder videregiver oplysninger om ethvert tegn på radikalisering til politiet, siger udlændinge- og integrationsministeren.

Hun forklarer, at de radikaliseringsmistænkte asylansøgere, som forsvinder fra asylcentre og udrejsecentre, kan være rejst ud af landet, uden at de har meldt det til myndighederne.

- Når man er indkvarteret på et udrejsecenter, er det fordi, man skal rejse tilbage til sit hjemland, og det kan vi konstatere, at nogle gør. Men det er ikke ensbetydende med, at de fortæller det, siger hun.

Det er Udlændingestyrelsen som er ansvarlig for at drive indkvarteringssteder for asylansøgere og afviste asylansøgere.

Udlændinge, som bor på asylcentre, er ikke frihedsberøvet. Derimod er udlændinge, som er indkvarteret på udrejsecentre, underlagt meldepligt.

/ritzau/