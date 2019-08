PET: Tyrkisk rapport forbinder danske politikere med PKK

PET har oplyst en række danske toppolitikere om, at de er oplistet i en tyrkisk rapport om PKK i Danmark.

En række danske toppolitikere er i løbet af den seneste uge blevet ringet op af Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De har hver især fået at vide, at de er nævnt i en tyrkisk rapport på 666 sider om Kurdistans Arbejderparti, PKK, i europæiske lande.

Det skriver Berlingske lørdag.

Blandt de politikere, som er nævnt i rapporten, er blandt andet SF-formand Pia Olsen Dyhr, SF-gruppeformand Jacob Mark, tidligere SF-udenrigsminister Holger K. Nielsen, Alternativets leder, Uffe Elbæk, Enhedslistens politiske leder, Pernille Skipper, og folketingsmedlem for Socialdemokratiet Lars Aslan Rasmussen.

- Det er smadderubehageligt, fordi jeg intet har med PKK at gøre. Den eneste grund til, at jeg er nævnt, er, at jeg er kritisk over for Erdogan, siger Lars Aslan Rasmussen til Berlingske.

I rapporten lyder det, at "han kan siges at være en del af PKK's kampagne".

- Det her er så systematisk en gennemgang, og der er ting i rapporten, man kun kan vide, hvis man har virkelig gode kilder i Danmark, og jeg må indrømme, at jeg ser mig selv i livsfare på grund af den rapport. Jeg ved jo ikke, hvad det betyder for min sikkerhed, hvis jeg rejser til Tyrkiet, siger Lars Aslan Rasmussen til avisen.

PET bekræfter over for Berlingske, at efterretningstjenesten er i gang med at kontakte samtlige af de mere end 100 personer, hvis navne fremgår af den tyrkiske rapport.

Men PET vil ikke oplyse, hvorfor man anser det som nødvendigt at tage kontakt til disse personer.

Det kan dog kun skyldes, at PET ser rapporten med stor alvor, mener lektor Peter Viggo Jakobsen, der beskæftiger sig med forsvars- og sikkerhedspolitik ved Forsvarsakademiet.

- Når PET først begynder at ringe rundt, og dermed også gør folk nervøse, er det, fordi tjenesten tager sagen alvorligt. Det er udtryk for, at man vurderer det som uansvarligt ikke at reagere, siger Peter Viggo Jakobsen til Berlingske.

Rapporten er blevet lavet af tænketanken Seta, som har forbindelser til den tyrkiske regering. Rapporten er meget detaljeret og beskriver med billeder og diagrammer det, man betegner som "PKK's struktur i Danmark".

PKK er af den tyrkiske regering og flere andre lande betegnet som en terrorbevægelse.

/ritzau/