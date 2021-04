PET: Vurdering af danske børn i syriske lejre lå klar i et år

Central vurdering om børn i syriske lejre lå uændret hen i et år. Støttepartier føler sig underinformeret.

En vurdering af børnene med dansk tilknytning i syriske lejre lå klar og uændret i et år.

Det bekræfter Politiets Efterretningstjeneste i et folketingssvar, som justitsminister Nick Hækkerup (S) er blevet bedt om at komme med.

I svaret fremgår det, at opdateringen af trusselsvurderingen, "som skete i forbindelse med dialogen med Justitsministeriet, ikke førte til ændringer i substansen af vurderingerne vedrørende børnene".

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at vurderingen lå klar, da regeringen overtog magten i juni 2019.

Folketinget var stillet vurderingen i udsigt allerede inden da.

Men først i marts 2020 fik offentligheden indblik i den. Vurderingen fra efterretningstjenesten går på, at børnene ikke udgjorde en trussel på daværende tidspunkt, men at de kunne gøre det på sigt.

Både blå og røde partier har kritiseret regeringen for, at de ikke er blevet informeret om flere alvorlige udviklinger i sagen.

Udenrigsministeriet har siden nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan man kan få børn med dansk tilknytning i syriske fangelejre til Danmark, uden at deres forældre følger med.

De kurdiske selvstyremyndigheder, som kontrollerer lejrene, har udtalt, at de ikke vil tillade den plan.

Mødrene sidder i fangelejrene i det nordøstlige Syrien med deres børn, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

/ritzau/