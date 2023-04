Peter fik et hjertestop: ”Det var som et knips med fingrene, og jeg var slet ikke parat til at sige farvel til det hele”

For halvandet år siden fik Peter Zoega Olesen et hjertestop. Men et liv med børn, rejser med hustruen og interessen for veteranbiler er for meget at miste. Derfor er den 60-årige servicemedarbejder taknemmelig for, at han blev genoplivet