Peter Kofod: Parat til at blive DF-næstformand

Optakten til weekendens årsmøde i Dansk Folkeparti fortsætter med at tage nye drejninger.

Fredag melder medlem af EU-Parlamentet Peter Kofod sig som mulig organisatorisk næstformand for Dansk Folkeparti.

Det sker efter en periode, hvor diskussioner om fløjkrige og magtkampe har fyldt meget i DF.

- Hvis det skulle være sådan, at hovedbestyrelsen efter årsmødet på søndag måtte finde det interessant, så er det klart, at så vil jeg stille mig til rådighed, siger Kofod fredag.

Han uddyber, at han har mærket, "at en stor del af baglandet synes, at det er en god idé".

Torsdag udtalte hovedbestyrelsesmedlem Anders Vistisen, at han gerne ser Kofod på posten.

Nuværende organisatorisk næstformand er Carl Christian Ebbesen.

Kofod understreger, at der ikke er tale om et angreb på Ebbesen.

Men han ser en mulighed for at skabe et "slagkraftigt formandskab" sammen med Morten Messerschmidt, som er politisk næstformand, samt formand Kristian Thulesen Dahl.

- Jeg tror, at der er rigtig mange, som synes, at jeg og Morten Messerschmidt supplerer hinanden godt og kunne sekundere partiformand Kristian Thulesen Dahl på en rigtig glimrende måde, siger Kofod.

Kofod selv har den seneste tid været involveret i debatter om udlændingelinjen i partiet.

Den tidligere udlændingeordfører Martin Henriksen og regionsrådsmedlem i Nordjylland Erik Høgh-Sørensen har efterlyst en hårdere linje i udlændingepolitikken.

Andre - herunder Anders Vistisen og Peter Kofod - har beskyldt de to første for at være skingre.

Kofod afviser dog, at han med udmeldingen puster til fløjkrige.

- Jeg ønsker fred i Dansk Folkeparti, siger han.

- Jeg ønsker, at vi fokuserer på politik og de vigtige valg, som baglandet står over for i november, når danskerne skal vælge nye byråd og regionsråd.

- Hvis der er partimedlemmer derude, som sidder med en følelse af, at vi skal til at gentage det, der skete i 1995, og håber på det, så synes jeg, at man skal blive hjemme.

Dansk Folkeparti blev skabt ud af Fremskridtspartiet i 1995, der kollapsede i fløjkrige.

Kofod oplyser derudover, at han "helt klart regner med" at fortsætte som EU-parlamentariker, uanset om han skulle blive valgt som organisatorisk næstformand.

/ritzau/