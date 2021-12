Peter Mogensen: Det er direkte asocialt ikke at lade sig vaccinere mod corona

Det bør gøres sværere for dem, der ikke vil vaccineres, at færdes i samfundet, mener Peter Mogensen, direktør for den samfundsøkonomiske tænketank Kraka

Hvorfor synes du, hverdagen skal gøres besværlig for dem, der ikke er vaccinerede?

Fordi det skylder vi hensynet til kollektivet. Det minder om, da vi besluttede, at nu ville vi ikke have rygning andre steder end i meget små værtshuse. Det var Kim Larsen meget imod, men det er akkurat det samme. Man kan være ligeglad med, om en enkelt person ryger sig ihjel eller ligger i en respirator, fordi man er imod coronavaccine. Men i det sekund det går ud over os andre, stopper min tolerance.

Hvad med den personlige frihed og retten til selvbestemmelse?

Retten til selvbestemmelse har man stadig, men den bør komme med en pris, fordi ens beslutninger vedrører alle. Forestil dig en vikingelandsby, hvor man midt i et slag rakte hånden op og sagde, at man hellere ville flette kurve end at slås mod dem, der var i gang med at slå kvinder og børn ihjel. Så fik man ikke ros af resten, lad os sige det sådan. Vores system bygger på frihed under ansvar, ikke på ubegrænset frihed til alle altid. Vi har regler, der gør, at vi kan fungere med hinanden, det er det område vi er inde i nu, og som vi er nødt til at debattere.

Er det ikke udskamning?

Jo, og det bør det også være. Det er direkte asocialt ikke at lade sig vaccinere, for så længe det er op til den enkelte, hvorvidt man vil lade sig vaccinere, smitter det af på alle andres udfoldelsesmuligheder.

Du går ind for tvangsvaccinering?

Man kan ikke fysisk tvinge folk. Men man kan gøre det så bøvlet ikke at være vaccineret, at det bliver ulideligt for alle andre end fanatikerne. Lad os skrive dem, der ikke vil lade sig vaccinere, ud af ligningen i den del af samfundet, hvor man kan smitte andre. På den måde kan man vælge, hvad man vil, uden at genere os andre. Så er vi også ude over det med udskamning: Man kan gøre hvad man vil, men man betaler prisen for det.

Ser du ikke et etisk dilemma i det?

Selvfølgelig skal vi ikke begrænse hinandens muligheder unødigt, men der er en balance mellem hensynet til kollektivet og prisen for at gøre noget for det hensyn. Det er det, man har politikere til. Men prisen for at gøre noget, er sat ufatteligt lavt: Før levede vi med restriktionerne, fordi vi ikke havde en vaccine, men det har vi nu. Det er den valgmulighed, jeg synes, man skal diskutere voldsomt, og så tvangsdrive folk hen imod vaccinen.

Hvis du var politiker?

Hvis jeg var politiker, og især borgerlig politiker lige nu, ville jeg sørge for at gøre det håbløst ikke at være vaccineret. Vi er i en situation, hvor alle kan blive vaccineret, gratis endda, så alt andet er skørt.

Er du selv vaccineret?

Ja, big time! Jeg har også haft corona, og har ikke kunnet lugte noget i et år.