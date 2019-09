Peter Skaarup: Det blev Alis tur i stedet for Arnes

Gruppeformanden for Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, kritiserer Socialdemokratiet stærkt i sin tale søndag.

Såvel lørdag som søndag bliver Socialdemokratiet og Statsminister Mette Frederiksen kritiseret i kraftige vendinger på Dansk Folkepartis årsmøde i Herning.

Gruppeformand Peter Skaarup angriber det netop gennemførte tilskud til børnefamilier, der er ramt af loft for sociale ydelser.

- Så husk på, kære partifæller, ikke mindst, når I møder venner og bekendte, der skiftede til Socialdemokratiet ved sidste valg. De blev snydt!

- De får ikke tidligere pension, de får derimod flere uintegrerbare kvoteflygtninge og højere skatter og afgifter - som tak for stemmen på Mette Frederiksen!

- Rød blok med Socialdemokratiet i spidsen sætter udlændingen over danskeren. Det blev altså ikke Arnes tur, men Alis tur!, siger Peter Skaarup i sin tale.

Det sker med henvisning til, at en stor del af dem, der kommer til at modtage tilskuddet, er indvandrerfamilier. Det vil ifølge Peter Skaarup få flere indvandrere til Danmark.

- På den måde gambler Socialdemokratiet og de Radikale og resten af rød blok med Danmarks sammenhængskraft, som er så vigtig.

- For hvorfor betale en forholdsvis høj skat, hvis pengene skal bruges på mennesker, der hverken føler rod til det danske eller praktiserer dansk kultur?, spørger Peter Skaarup retorisk efter tidligere i sin tale at have sagt:

- Måske man burde overveje, om det i virkeligheden er islam og islamisk kultur, der er uforenelig med en tilværelse i Danmark.

Ud over indvandring fokuserer Peter Skaarup på retspolitikken og siger, at man vil kræve 1200 ekstra betjente ved det kommende politiforlig.

Han siger også, at der skal slås ned på pædofile, der køber overgreb i udlandet.

- Strengere straffe skal der til, og så bør vi tage passet fra de pædofile, så de ikke kan tage nogen vegne og fuldbyrde deres syge tilbøjeligheder. Vi kan ikke bestemme på Filippinerne, men vi kan her!, siger Peter Skaarup.

