Mandag blev Inger Støjberg dømt skyldig i rigsretten. Nu er det op til et flertal i Folketinget at afgøre, om hun er værdig til at fortsætte som medlem af Folketinget. Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, mener ikke, at dommen gør en forskel

Peter Skaarup: Inger Støjberg er stadig værdig til at sidde i Folketinget - og til at være formand for Dansk Folkeparti

Daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (dengang V) blev mandag kendt skyldig og fik 60 dages ubetinget fængsel for at have overtrådt ministeransvarlighedsloven og menneskerettighedskonventionen i sagen om adskillelse af unge asylpar. Dommen kan blive afgørende for hendes politiske fremtid, og nu er det op til et flertal i Folketinget at afgøre, hvorvidt hun fortsat er værdig til sit mandat. Flere medlemmer fra Dansk Folkeparti har tidligere opfordret hende til at stille op som formandskandidat for partiet, hvilket skal afgøres ved et ekstraordinært landsmøde for Dansk Folkeparti den 23. januar næste år. Gruppeformand, Peter Skaarup (DF), vil endnu ikke udtale sig om, hvem han peger på som formand, men han mener ikke, at dommen skal have betydning for Inger Støjbergs mandat i Folketinget.

Hvad er din reaktion på dommen over Inger Støjberg?

Det er en grotesk dom. Det virker helt ude af proportioner. Jeg synes grundlæggende, at hun har handlet etisk og politisk korrekt.

Nu har både Messerschmidt og Støjberg en dom - hvem foretrækker du som DF-formand?

Artiklen fortsætter under annoncen

Det vil jeg ikke udtale mig om endnu. Det gemmer vi til januar, når vi kender feltet af kandidater og når vi ved, om hun overhovedet vil stille op til formandsposten. Men jeg vil sige, at jeg stadig betragter Inger Støjberg som værdigt medlem af Folketinget og som formand for Dansk Folkeparti.

Folketinget skal stemme om, hvorvidt hun stadig er værdig til at sidde i Folketinget. Hvorfor mener I, at en der har brudt loven er værdig som medlem af Folketinget?

Jeg mener, at det er vælgerne, der vurderer, hvem der er værdige til Folketinget. Da Inger Støjberg gik til valg sidst, der kendte folk også til den her sag, som var meget omdiskuteret i valgkampen. Alligevel stemte danskerne hende ind i Folketinget. Derfor har jeg ingen grund til at tro, at hun ikke fortsat skulle være værdig, selvom hun har fået en dom. Jeg mener ikke, at en rigsretssag er det samme som en straffesag, hvor politiet og anklagemyndigheden vurderer, om der skal føres en sag mod en person. Her er det Folketinget, der helt særligt har valgt at nedsætte en rigsretssag, så jeg ser det som en politisk afgørelse, og det betyder ikke, at vi andre er enige i afgørelsen.

Men 25 ud af 26 dommere har stemt for, at hun er skyldig. Betyder rigsrettens vurdering slet ingenting?

Selvfølgelig betyder det noget, men det betyder ikke, at vi nødvendigvis er enige i dommen som parti.

Hvordan mener du, at det kan være en holdningssag?

Vi kan godt vurdere, at hun gjorde det rigtige, og at de fejl, hun har begået, ikke står mål med den dom, der er faldet i dag.

Hvordan kan I fremstå som et lov-og-orden-parti, hvis I får to formandskandidater, der begge er dømt i retten?

Det kan vi sagtens. Jeg vil ikke udtale mig om formandsskabet, men i forbindelse med dommen over Inger Støjberg, så har rigsretten talt, og det er den i sin gode ret til. Men Dansk Folkeparti stemte i sin tid imod, at man overhovedet nedsatte rigsretten, fordi vi mener, at hun gjorde det rigtige inden for rammerne af, hvad hun kunne tillade sig som minister, og det mener vi stadig efter den her dom. Der er stor forskel på kriminalitet. Når vi siger, at vi vil have lov og orden i Danmark, gælder det først og fremmest personfarlig kriminalitet. Det skal straffes hårdt og kontant. Vi mener fortsat, at der er stor forskel på en rigsretssag og en strafferetssag.

Hvor grelt skal det være, før man i dine øjne er uegnet til at stille op?

Der er vi ovre i noget helt andet. Jeg anser det her som en politisk afgørelse. Hvis man skulle forestille sig, at kendes uværdig til at sidde i Folketinget, skulle man have foretaget noget personfarlig kriminalitet, eller noget rigtig grimt, som alle vil tage afstand fra.