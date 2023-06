PFA: Forsikringer bruges særligt på sårede sind og bevægeapparater

Hos den kommercielle pensionskasse PFA Pension er det særligt efterspørgslen efter hjælp til mentale problemer eller problemer med bevægeapparatet, der er steget i takt med, at flere er blevet dækket af en privat sundhedsforsikring.

Det fortæller direktør Ole Krogh Petersen.

- Det er i høj grad psykologhjælp til mentale udfordringer, som vi ser en kraftig stigning på, og så inden for bevægeapparatet. Fysioterapi, kiropraktik, hospitalsforsikring og den slags, siger han.

- Det er primært gennem virksomheder, at man tegner for at sikre sine ansatte. Og her vil man typisk for sig selv og for sine familie og børn, siger PFA-direktøren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension var 2,7 millioner personer i Danmark i 2022 dækket af en privat sundhedsforsikring. For 20 år var det under en halv million.

Det har fået brancheforeningen til at bede politikerne om at starte en diskussion om, hvad borgerne i fremtiden kan forvente det offentlige kan tilbyde, og hvad de selv skal forsikre sig mod.

Hos PFA Pension beskriver Ole Krogh Petersen sundhedsforsikringerne som et supplement og ikke en erstatning.

Men han medgiver, at eksempelvis ved psykologhjælp eller led-operationer, er der et overlap med ydelser, hvor der er lang ventetid i det offentlige.

Tal fra Forsikring og Pension viser, at i takt med, at indbetalingerne og erstatninger til sundhedsforsikringer er steget stødt fra 2003 til 2022, har billedet af ændret sig, når man ser på, hvad kunderne søger udbetaling til.

Udbetalingerne til operationer udgjorde næsten 70 procent i 2003. Sidste år var det i stedet 40 procent.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til gengæld udgjorde udgiften til fysioterapi, kiropraktor og lignende en tredjedel af udbetalingerne målt i kroner og øre.

Erstatninger til psykologer, psykiatere og lignende er i de seneste tyve år gået fra næsten ingenting til at udgøre en fjerdedel af erstatningerne.

Tallene viser også, at sundhedsforsikringer er blevet en milliardforretning i Danmark. I 2022 blev der indbetalt over tre milliarder kroner i præmier. Der røg 2,4 milliarder kroner den anden vej i erstatninger.

Til sammenligning blev der i 2003 betalt 265 millioner kroner i præmier, mens, der blev udbetalt 117 millioner kroner i erstatninger.

/ritzau/