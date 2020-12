Pfizer: Første vacciner kommer til Danmark om få dage

Vaccinen er klar til at blive sendt ud fra fabrik i Belgien. Første dansker kan vaccineres kort efter jul.

De første vaccinedoser er meget snart på vej til Danmark, og vil være her i løbet af få dage.

Det skriver lægemiddelproducenten Pfizers danske afdeling i en pressemeddelelse.

EU-Kommissionen gav mandag aften en betinget godkendelse til coronavaccinen fra Pfizer og BioNTech.

Derfor kan de første vacciner til EU-landene nu sendes ud. Vaccinerne vil blive leveret fra Pfizers fabrik i Belgien.

- Vores kolleger i Belgien står klar til at læsse vacciner og sende dem afsted, og mine kolleger her i Danmark har arbejdet i døgndrift for at sikre, at alt er på plads, siger Lars Møller, administrerende direktør i Pfizer Danmark i pressemeddelelsen.

- Det er et spørgsmål om dage, før de første vaccinedoser ankommer til Danmark, så det skulle være muligt for de første danskere at blive vaccineret allerede kort efter jul.

Pfizer har samarbejdet med BioNTech siden 2018 om at udvikle nye vacciner.

Deres coronavaccine er baseret på en mRNA-platform, der er en nyudviklet teknologi.

- Den nye teknologi giver mange fordele: Vaccinen kan produceres hurtigere end traditionelle vacciner, og det vil formentlig også være relativt enkelt at tilpasse mRNA-vacciner til eventuelle mutationer, hvis disse opstår i fremtiden, siger Anne Bloch Thomsen, medicinsk direktør i Pfizer Danmark.

- Teknologien har været under udvikling i en årrække, og jeg tror også, at den vil kunne hjælpe os med at opnå gennembrud på mange andre områder i fremtiden.

Selv om vaccinen nu er klar til brug, vil Pfizer fortsætte med at følge deres testpersoner for at overvåge effekt og sikkerhed.

I vaccinens fase 3 deltog næsten 44.000 testpersoner, hvor vaccinen var 95 procent effektiv mod coronavirus.

Pfizer kommer indtil videre i alt til at levere vacciner til knap 1,5 millioner danskere.

Der er også mulighed for at tilkøbe vaccinedoser til yderligere en halv million.

Ifølge Sveriges vaccinekoordinator, Richard Bergström, vil første levering indeholde 9750 doser af vaccinen til alle EU-medlemslande inklusiv Danmark. Det sagde han fredag til mediet VG.

Det er et symbolsk startantal, hvorefter leverancerne vil blive større og fordeles efter landenes indbyggertal.

/ritzau/