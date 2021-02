Pfizer-vaccine ser ud til også at begrænse smittespredning

Der er ikke dokumentation for, at vaccinerede ikke bærer coronasmitte. Studie tyder på, de fleste ikke gør.

Det ser ud til, at coronavaccinen fra Pfizer/BioNTech ikke kun begrænser markant, hvor mange coronasmittede som bliver syge.

I et indledende studie i Israel har vaccinen også vist sig at forhindre smittespredning i næsten 90 procent af tilfældene.

Det skriver Berlingske med henvisning til den tyske avis Der Spiegel.

Indtil videre har der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke været sikker dokumentation for, at vaccinerne også forebygger, at den vaccinerede kan være smittebærer.

Det forventes dog at være tilfældet. Dokumentationen ventes at komme, i takt med at vaccinationerne skrider frem.

Det israelske studie er endnu ikke blevet gennemgået af eksterne forskere.

/ritzau/