PFOS-ofre vil have erstatning

Det bliver nu op til en domstol at afgøre, hvem der har ansvaret for at 187 borgere i Korsør har større mængder af det sundhedsskadelige stof PFOS i kroppen.

Det skriver DR Sjælland.

Efter at en del af de Korsør-borgere, der alle har spist kød forurenet med det giftige fluorstof, mandag var samlet til informationsmøde om sagen, er de blevet enige om gå sammen om en retssag.

Det siger Kenneth Nielsen, der er formand i kogræsserforeningen i Korsør - og som stiller op til regionsrådsvalget for socialdemokratiet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi været udsat for en væsentlig påvirkning af det her stof. Nogle er blevet syge, andre er ikke. Men fordi vi har fået stoffet og de psykiske virkninger, det har haft, så mener jeg, at vi er berettiget til en personskadeerstatning, siger han til DR Sjælland.

Første skridt bliver at finde ud af, om det er kommunen, Miljøstyrelsen eller EU, de skal lægge sag an imod.

Og her kan de måske kigge mod en gruppe borgere i Sverige, som er cirka otte år foran.

I Rönneby fik over 160 beboere i 2013 konstateret forhøjede PFOS-værdier efter at have drukket vand, som var forurenet med PFOS fra brandskum.

De lagde sag an - og i april i år slog byretten fast, at ansvaret ligger hos kommunen.

- Det er meget brugbare erfaringer for os, for det svenske og danske retssystem ligner hinanden meget, siger Kenneth Nielsen til DR Sjælland.

/ritzau/