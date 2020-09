Pia K. uden plads i DF-ledelse efter nedlæggelse af udvalg

Ifølge TV2 nedlægger DF koordinationsudvalg. Dermed har flere profiler ikke længere formel plads i ledelsen.

I mange år er store beslutninger blevet vendt i Dansk Folkepartis koordinationsudvalg. Men formand Kristian Thulesen Dahl har i weekenden meddelt medlemmerne af udvalget, at det ikke længere eksisterer.

Det skriver TV2. Mediet har talt med flere anonyme kilder og også DF-formanden selv. Han siger, at ændringen i organisationen kommer for at skabe mere klarhed over ansvarsfordelingen i partiet.

- Det er min opfattelse, at man altid skal tilpasse sin organisation og den måde, man arbejder på, til de udfordringer, der er. Og jeg mener, at vi med de her justeringer får skabt mere klarhed over, hvem der har ansvaret for forskellige dele. Og det er til gavn for partiet, siger Kristian Thulesen Dahl til TV2.

I udvalget har blandt andre Pia Kjærsgaard, Morten Messerschmidt og Peter Kofod siddet. Sidstnævnte er medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti.

Pia Kjærsgaard og Peter Kofod er ifølge TV2 nu uden formel plads i Dansk Folkepartis ledelse.

Kristian Thulesen Dahl fortæller yderligere til TV2, at ”justeringerne” har været undervejs i et stykke tid.

Det er et tilfælde, lyder det fra DF-formanden, at de kommer på næsten samme tid som udgivelsen af bogen ”Kong Kristian – mennesket, magten og faldet”.

Bogen beskriver blandt andet angivelige kupplaner fra Morten Messerschmidt, næstformand i DF. Morten Messerschmidt har selv afvist dette

TV2 har talt med flere anonyme kilder, der skriver, at netop læk fra koordinationsudvalget er grunden til, det ikke længere eksisterer.

Dansk Folkeparti befinder sig i en vælgermæssig krise efter Folketingsvalget i 2019.

Her mistede partiet 21 mandater. Der er nu 16 DF-medlemmer i Folketinget.

Desuden har en række byrådsmedlemmer forladt Dansk Folkeparti i indeværende valgperiode.

