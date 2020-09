Pia Kjærsgaard afviser sexistisk kultur på Christiansborg

Kvinder skal være bedre til at sige fra, mener Pia Kjærsgaard om seksuelle krænkelser og sexisme i politik.

Der er ikke "en rådden kultur" på Christiansborg, og det er "uhæderligt" at komme med den kritik, siger den tidligere formand for både Folketinget og Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard til Jyllands-Posten.

Det er et svar på et debatindlæg i Politiken, hvor 322 kvinder har skrevet under på, at de har oplevet sexisme og seksuelle krænkelser og givet 79 eksempler.

Et af dem lyder:

- Én blandt os blev som studentermedhjælper i et parti på Christiansborg hvisket i øret af sin chef, at han havde lyst til at tage hende analt i baggården, til den første medarbejderfest, hun deltog i.

Et andet lyder:

- Én blandt os har oplevet at få en finger stukket op i skridtet af et folketingsmedlem til et landsmøde under festen, hvor hun dansede med en anden partifælle. De fandt det begge vældigt morsomt.

Ifølge Berlingske har mindst 15 kvindelige medlemmer af Folketinget fortalt om seksuelle krænkelser eller sexistiske oplevelser, som de har haft.

Dermed slutter de sig til blandt andet et udsagn fra De Radikale Samira Nawa, der har beskrevet, hvad hun opfatter som "en helt igennem rådden kultur" på Christiansborg, hvad angår upassende bemærkninger, gramserier og overgreb.

Ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, er beretninger i Politiken "rystende læsning". Og De Radikales Morten Østergaard har omtalt sin egen håndtering af sager om seksuelle krænkelser som "et svigt".

Men Pia Kjærsgaard afviser, at der eksisterer et problem på Christiansborg, som hun kalder en "fantastisk arbejdsplads" med "meget orden og tjek på tingene".

- Selvfølgelig skal der gribes ind, når der er grove overgreb, men det må partierne selvstændigt tage sig af, og jeg nægter at tro på, at det har den alvorlige grad, som nogen giver indtryk af, siger hun til Jyllands-Posten og opfordrer i stedet kvinder til at sige fra:

- Man skal sige fra i stedet for at komme nu og sige, at der var også det og det og det.

