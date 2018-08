Pia Kjærsgaard: Dansk indfødsret kræver håndtryk

Udlændinge skal give hånd, hvis de vil have dansk statsborgerskab, mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard.

Det skriver Folketingets formand, Pia Kjærsgaard, (DF) på Facebook.

- Hvis man vil være dansker, giver man naturligvis hånd, skriver hun.

- Det er vist kun i Sverige, at en muslimsk kvinde, der nægter at give hånd til en arbejdsgiver, bliver tilkendt en erstatning på 40.000 kroner for ”diskrimination”.

Dansk Folkeparti, De Konservative og Socialdemokratiet kræver, at udlændinge skal give hånd til borgmesteren i deres kommune, før de får dansk statsborgerskab.

Nogle muslimer vil ikke give personer af modsat køn hånden. Det førte i Schweiz til, at et par ikke kunne blive schweiziske statsborger. Det er sund fornuft, mener Pia Kjærsgaard.

- I den vestlige del af verden er håndtrykket en del af vores kultur, og det skal også indvandrere naturligvis respektere. En afvisning af håndtryk er diskrimination mod det nye værtsland, mener Pia Kjærsgaard.

Det skal gælde ved ceremonier for nye statsborgere i Danmark, mener hun.

- Hvis man ikke kan give et håndtryk, har man allerede signaleret, at viljen til at blive en del af vores fællesskab kan ligge på et meget lille sted, mener Folketingets formand.

Nye danske statsborgere skal ifølge hende anerkende, at Danmark ikke opdeler verden i ”ren og uren”, og at der er lighed mellem mand og kvinde.

- Der skal være respekt for de danske værdier. Komplet uden forbehold, mener Pia Kjærsgaard.

Det er en stor tillidserklæring at blive statsborger, som har rettigheder og forpligtelser. Det skal ikke undersøges, om en muslim må bære handsker ved håndtrykket, mener hun.

- Enten giver man hånd uden forbehold, eller også gør man ikke. Hvis man vælger sidstnævnte mulighed, vælger man samtidig det danske fællesskab fra og skal ikke være en del af det, siger Pia Kjærsgaard.

/ritzau/