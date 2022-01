Pia Kjærsgaard dropper plads i DF-ledelse hvis det skaber ro

Partistifter og tidligere DF-formand Pia Kjærsgaard er parat til at give afkald på en plads i ny DF-ledelse under Morten Messerschmidt. Hvis det kan bidrage til ro i DF.

Det siger hun forud for søndagens ekstraordinære årsmøde, hvor enten Messerschmidt, Martin Henriksen eller Merete Dea Larsen afløser Kristian Thulesen Dahl som formand.

Meldingen fra Kjærsgaard kommer, fordi en række folketingsmedlemmer offentligt har luftet tanker om at smutte fra DF, hvis Messerschmidt - DF's nuværende næstformand - bliver ny formand.

- Jeg synes, at vi skal have samling på det her parti. Denne valgkamp har udviklet sig beskidt. Meget mere, end nogen kunne have forestillet sig. Det har været meget ubehageligt, og det ved jeg, at mange af vores medlemmer i baglandet også synes, siger Kjærsgaard.

- Faktisk har det været sådan, helt underligt, at nu har det været baglandet, der har sagt til folketingsgruppen, at nu skal der ro på. Det plejer at være nogenlunde omvendt. Men jeg kan godt forstå det, for det har været helt utåleligt.

- Jeg gør gerne det, at jeg ikke opstiller til gruppebestyrelsen, hvis de medlemmer - og det er indtil videre Liselott Blixt, Bent Bøgsted og Marie Krarup - trækker deres trusler tilbage om at forlade partiet, hvis Morten Messerschmidt bliver valgt, siger Kjærsgaard.

Tidligere på måneden annoncerede Kjærsgaard i Berlingske, at hun peger på Messerschmidt som ny formand, og at hun så sig selv i en kommende ledelse sammen med ham. Messerschmidt kvitterede hurtigt for, at det var en yderst god idé.

- Blandt kandidaterne er Morten Messerschmidt absolut bedst egnet. Han er velbegavet, uhyre flittig, godt inde i vores politik, utroligt venlig over for folk, og han er præsentabel, hvilket også betyder noget for en formand, sagde Kjærsgaard til Berlingske.

Og hun tilføjede om at blive en del af ledelsen igen:

- Jeg vil gerne være den, der skal holde styr på tingene, for det tror jeg, folk savner. Den topstyring, vi tidligere har brystet os af, skal tilbage, så vi forhindrer, at tingene eksploderer.

Men nu trækker Kjærsgaard altså sine egne ambitioner tilbage.

- Hvis vi kan få samling på partiet på den måde, så gør jeg gerne det. Og så stiller jeg op til det, efter formandsvalget, hvor partiet kan se mig i den bedste rolle, siger hun.

DF skal have ny formand, fordi Thulesen Dahl har valgt at trække sig som konsekvens af DF's dårlige kommunalvalg i november.

/ritzau/