Pia Kjærsgaard efter rekordlang afslutningsdebat: Må ikke ske igen

Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard var ikke tilfreds med længden af onsdagens afslutningsdebat i Folketinget.

Den sluttede natten til torsdag, da klokken var 02.41 efter at være begyndt klokken 09 onsdag morgen.

Debatten på 17 timer og 41 minutter var rekordlang. Men altså unødvendig lang, mente Folketingets tidligere formand, der selv gik på talerstolen som den sidste i nat.

- Det dur ikke. Man taler om stress. Man taler om sygdom, sagde hun indledningsvis.

Artiklen fortsætter under annoncen

- At sidde til næsten klokken 03, hvor vi har været på siden klokken 09 i morges, det er ikke værdigt for folkestyret, tilføjede Pia Kjærsgaard.

Hun bad Folketingets ledelse, altså præsidiet, om at tage sagen op, for "det må ikke ske igen", sagde Pia Kjærsgaard.

Da hun gik ned fra talerstolen efter opsangen, var der kun sporadiske klapsalver fra Folketingssalen. Det skal dog tilføjes, at det ikke er tilladt at klappe i salen.

Den hidtidige rekord for den længste afslutningsdebat fandt sted i 1994, da Poul Nyrup Rasmussen (S) var statsminister. Dengang varede debatten 16 timer og 41 minutter.

Folketingets formand, Søren Gade (V), som står i spidsen for Folketingets Præsidium, konstaterede, at afslutningsdebatten foregik efter planen og som forventet. Han tilføjede, at alle var velkommen til at komme til ham for at klage.

Trods den sene arbejdsdag er Pia Kjærsgaard stået tidligt op torsdag, hvor Ritzau taler med DF-profilen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun fastholder sin kritik. Og hun konstaterer, at debatten tog lang tid, fordi der sidder mange partier i Folketinget. 11 er der i øjeblikket. Dertil er der de fire nordatlantiske mandater samt løsgængerne. Med andre ord: Mange har og får mulighed for at komme på talerstolen.

- Hvorfor kan vi ikke gøre det over to dage? Det vil der ikke ske noget ved, siger Pia Kjærsgaard som et muligt alternativ til den nuværende model, hvor debatten oftest varer til omkring midnat.

Afslutningsdebatten var centreret om Mette Frederiksen (S), der som statsminister skulle oplyse Folketinget om den indenrigs- og udenrigspolitiske situation.

Hun holdt selv en indledende tale som den første onsdag morgen, og da klokken var et godt stykke efter 01 natten til torsdag, gik hun igen på talerstolen for at svare på spørgsmål fra salen.

Afslutningsdebatten markerer - trods navnet - i øvrigt ikke afslutningen på folketingssæsonen, og folketingsmedlemmerne går ikke på sommerferie endnu. Der vil fortsat i juni være møder i Folketingssalen.

/ritzau/