Pia Kjærsgaard: Folketinget må lukkes ned hvis nødvendigt

Næstformand i Folketingets Præsidium Pia Kjærsgaard (DF) vil ikke afvise at lukke Folketinget efter smitte.

Hvis det bliver nødvendigt, så må Folketinget lukke ned for sit arbejde i en periode for at undgå udbredt smitte med covid-19 blandt medlemmer og ansatte.

Sådan siger Pia Kjærsgaard (DF), 2. næstformand i Folketingets Præsidium.

Det gør hun tirsdag aften, hvor præsidiet holder hastemøde om situationen.

Tirsdag er en lang række ministre gået i isolation efter kontakt til en muligt smittet med covid-19. Og samlet set er fem folketingsmedlemmer meldt smittede.

- Jeg håber ikke, vi bliver nødt til at lukke Folketinget ned. Der er så meget arbejde, der skal gøres.

- Jeg håber, at vi kan indføre nogle restriktioner, der kan begrænse dette her. Men det vigtigste er at sørge for, at smitten ikke eksploderer herinde. For så bliver vi nødt til at lukke ned, siger Pia Kjærsgaard.

Om hvorvidt nedlukning er en realistisk mulighed, siger hun:

- Det kan vi jo blive nødt til. Hvis det virkeligt viser sig, at være så alvorligt. Men jeg håber på det bedste og på, at vi kan fortsætte med nogle stramme restriktioner. For det bliver der. Det er der ingen tvivl om.

Tidligere tirsdag har formand for Folketinget, Henrik Dam Kristensen (S), sagt, at man vil strække sig endog meget langt for at opretholde det parlamentariske arbejde. Det gentog han før mødet tirsdag aften.

- Der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste er, at det parlamentariske arbejde kan fortsætte.

- Hvis Folketinget lukker ned, så vil vi ikke kunne gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte befolkningen mod covid-19.

- Det andet er selvfølgelig, hvordan vi sikrer, at vores restriktioner og anbefalinger følger med tiden, siger han.

På mødet får præsidiets medlemmer råd af repræsentanter for sundhedsmyndighederne. Men valget om, hvorvidt og hvilke restriktioner der skal indføres, ligger - qua magtens tredeling - ene hos præsidiet.

I foråret blev der lukket ned for meget af det normale parlamentariske arbejde i Folketinget. Blandt andet spørgetimer og samråd var aflyst.

Det fik oppositionen til at gå ud med krads kritik af, at den ikke kunne holde regeringen i ørerne.

Pia Kjærsgaard er dog klar til genindføre de restriktioner.

- Vi bliver nødt til at kigge på sundheden. Og det ser jo ikke så godt ud.

- Men det er da trist, hvis ikke vi kan kalde ministre i samråd eller stille spørgsmål i salen, siger hun.

