Pia Kjærsgaard forkaster ministers katte-forslag som nytteløst

Tirsdag er der lagt op til verbalt katteslagsmål i Folketingssalen, når kattes vilkår er på dagsordenen.

Tirsdag morgen meldte fødevareminister Mogens Jensen (S) ud, at der skal være større incitament for at mærke og registrere katte.

Men forslaget er både nytteløst og en undskyldning for ikke at støtte et forslag fra Dansk Folkeparti om at gøre mærkning til et lovkrav.

Det siger Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard.

- Hvis ikke der bliver et lovkrav, så bliver det ikke til noget med mærkning. Ministerens forslag virker ikke. Vi har prøvet.

- Der skal lovgivning til, ellers står vi bare igen om et stykke tid, og så er der ikke sket noget. Det er umådeligt svagt af ministeren, siger hun.

Problemet er, at der er ganske mange ikke-registrerede katte. Det betyder, at ejeren ikke kan findes, hvis de løber bort. Internater er overvældede og herreløse katte lever på gaden.

Derfor har Dansk Folkeparti stillet et beslutningsforslag om, at det skal være lovpligtigt at mærke og registrere katte. Ministeren har foreslået, at ejere mister retten til umærkede katte, når de ankommer til et internat. Det skal få flere til at registrere deres kat.

- Vores forslag har ligget fra allerede før coronakrisen og skal behandles i Folketinget i dag. Og så kommer ministeren med et eller andet vattet forslag samme dag.

- Det drejer sig kun om at kunne undslippe at støtte vores forslag, siger Pia Kjærsgaard.

Mogens Jensen (S) har sagt, at et lovkrav om mærkning vil bebyrde politiet, da løse katte så vil blive en politisag. Men det tror Pia Kjærsgaard ikke på og kalder det en undskyldning.

Hun er ikke den eneste, der mener, at ministerens forslag er tyndt.

- Det løser absolut intet! De ikke-registrerede er jo netop uønskede!

- 11 år, ni bid og tusindvis af katte senere, så er dette hvad jeg/vi får?, skriver medlem af bestyrelsen i Dyrenes Beskyttelse Tobias Holm på Twitter.

Medlem af Folketinget for Enhedslisten Søren Egge Rasmussen har på samme medie lagt en video af sin egen kat op og skriver, at han er spændt på ministerens holdning til Dansk Folkepartis forslag.

Pia Kjærsgaard mener, at regelforskellene viser, at hunde, hvor der er lovpligtig registrering, bliver anset som vigtigere end katte.

- Jeg har aldrig forstået, hvorfor vi skelner mellem hunde og katte. For mig er hunde ikke vigtigere end katte, men sådan virker det, siger hun.

