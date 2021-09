Pia Kjærsgaard giver Thulesen Dahl sidste advarsel

Stifter af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, kommer før partiet årsmøde med en hård opsang til formand Kristian Thulesen Dahl. Partiets tilstand i meningsmålingerne er uacceptable og noget skal ske.

Pia Kjærsgaard er før mødet blevet opfordret til at stille op mod Kristian Thulesen Dahl. Det vil hun ikke forud for et kommunalvalg i november.

- Jeg har det rigtigt skidt med de målinger, vi har. Det er trist. Den udvikling må og skal vendes. Det er et must.

- Kristian Thulesen Dahl fik en opgave i 2012. Han skal levere nu, siger hun.

Hun siger yderligere, at der skal slås hårdere ned på medlemmer, der laver polemik og ballade.

Over de seneste måneder har der i partiet været offentlige slagsmål om den politiske linje, hvor specielt hovedbestyrelsesmedlem Martin Henriksen offentligt er blevet banket på plads af ledelsen.

Pia Kjærsgaard vil ikke sætte navn på, men hun mener, at linjen over for dissenter skal være hårdere.

- Mit bedste råd til ledelsen er, at man virkeligt er konsekvent, når folk bliver ved med at forstyrre den politiske dagsorden. Man skal ikke ekskludere sig ud ad tingene.

- Men hvis folk strammer den ekstra meget, så må de sige farvel. Enten frivilligt eller ufrivilligt, siger den tidligere formand og fortsætter:

- Vi vil simpelthen ikke have ballademagere, der afsporer den politiske debat. Og det har vi haft alt for meget af.

Pia Kjærsgaard mener, at der på årsmødet skal trækkes en streg i sandet og ses fremad. Men altså en mere konsekvent politik over for medlemmer, der lækker fra møder og går imod partilinjen.

- Jeg går ind i det her årsmøde med en positiv indstilling til, at vi nok skal finde ud af tingene. Og at der forhåbentligt også kommer lidt politik på dagsordenen, for det synes jeg faktisk, vi trænger til, siger hun.

/ritzau/