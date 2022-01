Pia Kjærsgaard peger på Messerschmidt som ny DF-formand

Pia Kjærsgaard ser Morten Messerschmidt som den "absolut bedst egnet" til at være ny formand for DF.

Pia Kjærsgaard peger på Morten Messerschmidt som ny formand for Dansk Folkeparti.

Det siger den tidligere formand og partistifter til Berlingske.

- Blandt kandidaterne er Morten Messerschmidt absolut bedst egnet. Han er velbegavet, uhyre flittig, godt inde i vores politik, utroligt venlig over for folk, og han er præsentabel, hvilket også betyder noget for en formand, siger Pia Kjærsgaard til avisen.

Kommer Morten Messerschmidt, der er DF's næstformand, til roret, når en ny formand skal vælges på et årsmøde 23. januar, ser Pia Kjærsgaard sig selv træde ind i partiets ledelse igen.

- Jeg vil gerne være den, der skal holde styr på tingene, for det tror jeg, folk savner. Den topstyring, vi tidligere har brystet os af, skal tilbage, så vi forhindrer, at tingene eksploderer, siger hun.

Morten Messerschmidt skriver på Twitter, at "det er meget få, der i vor tid har betydet så meget for Danmark som Pia Kjærsgaard".

- Derfor er det en stor ære, at Pia ikke bare nu udtaler sin opbakning til mig som formand. Men i særlig grad, at hun er villig til at indtræde i partiets ledelse, skriver han videre.

Ud over Messerschmidt er Merete Dea Larsen, Erik Høgh-Sørensen og Martin Henriksen kandidater til at efterfølge Kristian Thulesen Dahl som formand.

Længe var der spekuleret i, om Inger Støjberg ville melde sig på banen som formandskandidat. Fredag meddelte Støjberg dog, at hun ikke stiller op. Hun er heller ikke medlem af partiet.

Venstres tidligere næstformand var af en række prominente DF'ere, heriblandt Kristian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaard, ellers flere gange blevet opfordret til at melde sig ind i DF og endda straks blive formand for partiet.

Pia Kjærsgaard siger nu, at hun synes, at Dansk Folkeparti har presset for hårdt på for at få Støjberg til at stille op.

Hun håber dog stadig, at Støjberg på et tidspunkt melder sig ind i partiet. Men hun vil ikke svare på, om hun hellere ville have Støjberg som formand end Messerschmidt.

- Det kan jeg ikke forholde mig til, for hun er ude af den her snak nu. Da hun blev dømt i rigsretten, var det spil slut, siger Pia Kjærsgaard til Berlingske.

Pia Kjærsgaard var formand for Dansk Folkeparti fra partiets stiftelse i 1995 og frem til 2012, hvor Kristian Thulesen Dahl overtog posten.

Han trækker sig som direkte konsekvens af DF's dårlige kommunalvalg i november sidste år.

Morten Messerschmidt har været næstformand for DF siden august 2020. Han er medlem af Folketinget og tidligere medlem af Europa-Parlamentet.

Hans kandidatur indeholder også Peter Kofod, der i dag sidder i Europa-Parlamentet for DF. Han skal være næstformand og overtage formandsposten, hvis Messerschmidt bliver dømt i den uafsluttede sag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk.

