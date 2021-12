Pia Kjærsgaard: Støjberg skal have fred og ro

Stifteren af Dansk Folkeparti, Pia Kjærsgaard, vil ikke forholde sig til, om hun mener, Inger Støjbergs politiske fremtid er i Dansk Folkeparti.

Det siger hun på vej ind i Rigsretten for at vise sin opbakning til Inger Støjberg.

- Jeg synes, hun er blevet presset umanerligt meget i forhold til det. Det synes jeg ikke, at hun skal. Hun skal have den her dag i fred og ro, og måske skal hun også lige sunde sig lidt, uanset hvad udfaldet bliver, siger Pia Kjærsgaard til Ritzau.

Derfor mener hun slet ikke, at spørgsmålet er relevant på nuværende tidspunkt.

Inger Støjbergs navn er flere gange blevet smidt i hatten i forbindelse med Dansk Folkepartis forestående formandsvalg 23. januar.

Det sker selv om hun ikke er medlem af partiet, og ikke selv har udtrykt et ønske om at blive formand for partiet.

Den nuværende løsgænger i Folketinget og tidligere Venstre-profil vil først forholde sig til sin politiske fremtid, når Rigsretten har afsagt dom mandag klokken 13.

Pia Kjærsgaard siger forud for domsafsigelsen, at hun mener, at Støjberg fortjener, at der er en kollega fra Christiansborg, som kender hende godt, der møder op for at vise sin støtte.

- Jeg er her, fordi jeg gerne vil have, at hun skal vide, at jeg er her. Jeg har jo været her før - en hel dag - og jeg ved, at hun en gang imellem kigger over på os, som sidder og følger hende. Så det er kun derfor, jeg er her, siger hun.

Pia Kjærsgaard svarer ikke på, hvornår hun vil tage stilling til, om hun synes, at Inger Støjbergs fremtid er i Dansk Folkeparti.

Det er netop for at undgå at presse Inger Støjberg, siger Pia Kjærsgaard.

Søndag skrev den afgående formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, i sit ugebrev, at han syntes Støjberg passede naturligt ind i partiet.

/ritzau/