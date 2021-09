Pia Kjærsgaard vil ikke udfordre Thulesen Dahl

Pia Kjærsgaard afviser over for B.T. at udfordre Kristian Thulesen Dahl som formand for Dansk Folkeparti (DF) ved weekendens årsmøde - trods opfordringer fra flere lokalformænd og partimedlemmer.

- Jeg opstiller ikke på årsmødet i weekenden, skriver Kjærsgaard i en sms til B.T.

Hun har dog konstateret, at dele af DF's bagland opfordrer partistifteren til at blive formand igen.

- Det er jo det, de gør. Men nej, skriver Pia Kjærsgaard.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der har op til årsmødet været uro om både pladserne til partiets hovedbestyrelse og de seneste dage om selve formandens navn.

Ekstra Bladet kunne onsdag aften berette, at partiets lokalformænd i de fire største byer i smug havde sendt en opfordring til Pia Kjærsgaard om at tage formandsposten fra Kristian Thulesen Dahl på årsmødet.

Torsdag stod formanden for Dansk Folkepartis lokalforening i Gentofte, Rita Rahbek, frem og støttede den idé.

Men fredag har Pia Kjærsgaard altså afvist.

Hun er ikke den eneste, der fredag har forsøgt at mane til ro og orden i partiet.

Også partiets politiske næstformand, Morten Messerschmidt, har fredag opfordret til ro - og til sanktioner ved uro.

- Fra på mandag må det være sådan, at opsætsighed advares med et gult kort. Gentagelsestilfælde medfører et rødt kort. Sådan er det i fodbold. Og sådan er det i Dansk Folkeparti, skriver han på Facebook.

- Offentlige personangreb på partikolleger og lækager fra interne møder er åbenlyst uacceptabelt. Det er på tide, at vi atter får etableret den ro, orden og myndighed, som kendetegner Dansk Folkeparti.

I radioprogrammet P1 Morgen talte Kristian Thulesen Dahl for, at der efter weekendens landsmøde må være trukket en streg i sandet.

I samme program deltog et byrådsmedlem og et hovedbestyrelsesmedlem fra Dansk Folkeparti, der kritiserede hinanden indbyrdes.

/ritzau/