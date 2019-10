Pia Olsen Dyhr: Børneområdet og klima kommer først

Folketinget åbner tirsdag, hvor statsminister Mette Frederiksens åbningstale vil være omdrejningspunktet.

Der er fire år til at opfylde elementerne i det såkaldte forståelsespapir mellem S-regeringen og rød blok.

Det siger SF-formand Pia Olsen Dyhr inden Folketingets åbning, hvor statsminister Mette Frederiksen skal holde sin første åbningstale efter valget.

- Men der skal ikke være nogen tvivl om, at på børneområdet skal vi i gang med det samme. Det samme gælder klima. Men det er ikke alt, vi kan nå at begynde med i morgen.

- Der er ting, der tager tid. Det er første dag i Folketinget, så ro på, siger hun.

Mens SF's formand siger, at tingene skal gøres i den rigtige rækkefølge, er tålmodigheden ikke den samme hos De Radikale. Her siger politisk leder Morten Østergaard:

- Langt det meste vil kunne gennemføres inden for det første folketingsår, og vi håber, at det vil afspejle sig i både åbningstalen og lovprogrammet samt finanslovsforslaget.

For SF er minimumsnormeringer et hovedfokus. Partiet ønsker en lovbestemt normeringsmodel, der pålægger kommunerne, at der maksimalt må være tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

På klimaområdet skal der laves en ny klimalov. Målet er, at drivhusgasserne skal reduceres med 70 procent inden 2030. Størstedelen af Folketingets partier har tilsluttet sig det mål.

Et forståelsespapir er en ny opfindelse i dansk politik. S-regeringen har på grund af forståelsespapiret ikke fremlagt et regeringsgrundlag. Det udstikker ellers normalt regeringens mål for hele regeringsperioden.

I blå blok siger Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen, at det største oppositionsparti vil gå konstruktivt og kritisk til værks.

- Vi skal trække regeringen i den rigtige retning. Vi er et ansvarligt parti. Det skal vi være, uanset om vi er i regering eller i opposition, siger han.

/ritzau/