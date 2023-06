Pia Olsen Dyhr: Ingen kriser retfærdiggør en samlingsregering

SVM-regeringens fortælling om, at kun en regering over midten kan løse tidens udfordring, er fortsat ikke blevet købt af SF.

Det slår formand Pia Olsen Dyhr fast i sin partiledertale på Folkemødet.

- Ingen af de kriser kan retfærdiggøre en samlingsregering, siger hun med henvisning til eksempelvis velfærdssektoren og den udenrigspolitiske situation.

- Jeg vil faktisk påstå, at klimakrisen kræver det stik modsatte, lyder det videre.

Overordnet set har Pia Olsen Dyhr ikke meget positivt at sige om den nuværende regering, som hun bruger meget af sin tid på i talen.

- Jeg må ærligt sige, at hvis de efter bare seks måneder skal forny løfterne i deres dysfunktionelle ægteskab, så stikker udfordringerne dybere. Det behøver man ikke være Svend Brinkmann for at se.

- Måske mangler de et fælles projekt. Måske mangler de fælles værdier. Måske giver det faktisk slet ikke mening.

- Måske ville en skilsmisse i den situation være det mest værdige, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun åbner dog døren for at genfinde samarbejdet med Socialdemokratiet, som SF tidligere har siddet i regering med og været parlamentarisk støtte for.

- Kald mig bare håbefuld, men jeg tror faktisk stadig på, at vi kan skabe et holdbart og levedygtigt samarbejde i rød-grøn blok. I SF er vi klar, siger hun.

Efter talen lyder det igen fra Pia Olsen Dyhr, at SF gerne vil tilbage i en regering med Socialdemokratiet.

- Vi er hvert fald klar til det.

- Vi rækker armen ud og siger "kom nu tilbage og lad os diskutere, hvordan vi sætter store ambitioner for Danmark i stedet for at diskutere nogle lunke kompromiser, så lad os få det til at handle om politik", siger SF-formanden.

/ritzau/